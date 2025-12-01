Olympisch turnkampioen Epke Zonderland is sinds kort in dienst van het Nederlandse schaatsteam Staan - CTS Group. Dat is de ploeg van de gestopte topschaatser Hein Otterspeer en zijn compagnon (en zwager van Zonderland) Ian Steen. De ex-topturner zet zijn medische kennis en specialiteit in om de toppers van nu te helpen.

Zonderland (39) stopte in 2021 met topsport en werkte sindsdien aan zijn opleiding Geneeskunde. Sinds kort is er een beetje ruimte in zijn agenda bijgekomen om de schaatsploeg te helpen. Hij zag van dichtbij hoe Anna Boersma en Isabel Grevelt schitterden op de NK afstanden en vervolgens ook tijdens de eerste World Cups indruk maakten.

'Stap veel laagdrempeliger'

Voor de olympisch turnkampioen van Londen (2012) is het helpen van Staan - CTS Group maar een klein onderdeel in zijn drukke bestaan als arts in opleiding, met eigen poli en werkzaamheden in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Toch nam hij de uitdaging maar wat graag aan. Zeker omdat zijn zwager Ian Steen hem vroeg te komen helpen. "Dat maakte de stap veel laagdrempeliger", zegt Zonderland in gesprek met Schaatsen.nl.

'Zeker iets toevoegen'

Met zijn topsportverleden weet Zonderland als geen ander waar de schaatsers doorheen gaan, fysiek en mentaal. Zeker in het huidige olympische seizoen staat de druk er vol op. "Ik heb nog geen directe rol gespeeld in hun prestaties op dat mentale niveau, maar ik weet hoe het voelt om met verwachtingen om te gaan. Dat kan op termijn zeker iets toevoegen.”

'Het is heel moeilijk'

Schaatsen lijkt vaak heel simpel (Grevelt noemde het al 'een heel hard rondje rijden'), maar dat is juist het moeilijkste, beaamt Zonderland. "Het is simpel, maar inderdaad heel moeilijk. Je wordt er wel steeds beter in. Voor mij is het succesvol als ik schaatsers weer op het goede spoor krijg na blessureleed, of als ik advies heb gegeven waardoor ze er bovenop komen. Dat is mijn beloning en staat los van hun prestaties."

Olympische Spelen

De ex-topturner weet dat hij sowieso niet mee kan en wil naar de Olympische Winterspelen van februari, ook al als teamleden als Boersma en Grevelt Milaan wel halen. "Als iemand uit de ploeg daarheen gaat, wordt dat ook voor mij ook een andere beleving. De Olympische Spelen is toch iets bijzonders. Het is altijd heel gaaf om te volgen."

