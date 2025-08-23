Levi Rigters en Jamal Ben Saddik stappen zaterdagavond de ring in. De twee vechtersbazen nemen het tegen elkaar op bij Glory 103 in Rotterdam Ahoy. Tijdens de staredown liep het uit de hand en gingen ze elkaar te lijf. "Dit kan je echt niet maken bij mij."

De 30-jarige Rigters daagde zijn Belgisch-Marokkaanse tegenstander uit tijdens het weegmoment. Hij legde zijn hand op de nek van Ben Saddik en kwam wel erg dichtbij. Dit alles deed Rigters met een grijns, waarop ze elkaar te lijf gingen. Ben Saddik vond de actie van Rigters absoluut niet kunnen.

'Aanraken moet je niet doen'

"Het boeit mij echt niet wat zijn idee hierachter is, maar dit kan je echt niet maken bij mij", reageert hij bij het Algemeen Dagblad. "Je mag heel veel dingen tegen elkaar zeggen, maar aanraken moet je niet doen. Dit brengt extra vuur met zich mee. Het was al een wedstrijd waar iedereen naar uitkeek, maar ik denk dat nu nog meer mensen dit willen zien. Misschien was dit een wanhoopspoging van hem om het vuurtje op te stoken."

De Nederlandse Rigters zag het totaal anders. "Een staredown die een beetje fysiek werd. Zo kan het gaan. Hoort erbij. Ik kan er nu om lachen", reageert hij relaxed. "Hij kwam te dichtbij, toen pakte ik hem en begon hij met duwen. Dat was het."

Veroordeling

Ben Saddik werd twee maanden geleden nog veroordeeld tot een celstraf van ruim drie jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan oplichting en het witwassen van 1,2 miljoen euro. Toch mag hij de ring instappen, omdat Glory-baas Marshall Zelaznik toesteming heeft gegeven.

"Hoe die straf er precies uitziet is tot nu toe niet bekend", laat het management weten aan het AD. "In België werkt dat anders dan in Nederland. Dit jaar kan hij in elk geval nog vechten. Wat 2026 zal brengen heeft voor Jamal nu geen prioriteit."

Het gevecht zal rond 23.00 uur beginnen.