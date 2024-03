Anthony Joshua en Francis Ngannou treffen elkaar in zwaargewichtclash: lees hier alles wat je moet weten

Na een ware smulpartij tegen Tyson Fury is Francis Ngannou nu toe aan zijn tweede wedstrijd in het zwaargewicht boksen. Op vrijdag 8 maart neemt het powerhouse uit Kameroen het op tegen de Engelse sloper Anthony Joshua. Lees hier alles wat je moet weten om de partij tussen Ngannou en Joshua goed te kunnen kijken.

Voor Ngannou is het dus zijn tweede bokspartij op zwaargewicht. In zijn eerste wedstrijd maakte de man uit Kameroen het kampioen Tyson Fury extreem moeilijk, maar hij verloor alsnog. Ngannou kreeg daarna wel een hoop respect, waardoor hij dus tegen de Engelse Joshua mocht aantreden. Eerst was de verwachting dat Joshua tegen Deontay Wilder zou worden gezet, maar na diens recente verlies is het aan Ngannou.

Weg van Ngannou

Voor Ngannou ligt zijn weg naar de partij met Joshua voornamelijk in een andere vechtsport: MMA. De Afrikaanse knokker vocht lange tijd in de UFC met spectaculaire knockouts tegen onder andere Alistair Overeem en Jairzinho Rozentstruik. Uiteindelijk mocht hij het voor de titel opnemen tegen Stipe Miocic. De eerste keer verloor Ngannou, maar de tweede keer pakte hij overtuigend de kampioensriem. Die verdedigde hij één keer tegen Cyril Gane, maar daarna vertrok hij bij de UFC vanwege contractproblemen. Sindsdien staat Ngannou onder contract bij PFL, maar hield hij zich vooral bezig met boksen.

Weg van Joshua

Binnen de bokswereld is de naam van zwaargewicht Anthony Joshua geen onbekende. Het Engelse zwaargewicht vocht al dertig officiële bokspartijen en hij verloor alleen van Andy Ruiz en Oleksandr Usyk (twee keer). Zijn laatste partij won Joshua overtuigend van Otto Wallin, waardoor hij dit gevecht tegen Ngannou verdiende. Op diezelfde kaart vocht dus ook Wilder en de bedoeling was om de Amerikaan tegen Joshua te zetten. Die verloor echter van Joseph Parker.

Hoe laat is Joshua vs. Ngannou?

De partij tussen Joshua en Ngannou vindt plaats in de Kingdom Arena in Riyadh, Saoedi-Arabië. De gehele kaart begint rond de klok van 17:00 uur, waarbij er negen gevechten zijn voordat de twee titanen de ring in gaan. De verwachting is dat Ngannou en Joshua rond middernacht hun opwachting zullen maken in de arena.

Zo kijk je live naar het gevecht

De gehele kaart is live op de stream van DAZN. Het kost 19,99 euro om de wedstrijd live te kunnen zien.