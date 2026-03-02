Rico Verhoeven gaat de samenwerking aan met toptrainer Peter Fury in aanloop naar zijn grootse gevecht met Oleksandr Usyk. Met hulp van de Brit hoopt de Nederlandse krachtpatser goed voor de dag te komen in mei, als het gevecht op het programma staat.

Voor de aankondiging van het gevecht werd groots uitgepakt. Inmiddels staat de partij al bekend als 'het grootste gevecht' in de carrière van Rico Verhoeven. Er wordt gevochten op 23 mei op een wel heel bijzondere locatie. De twee krachtpatsers staan tegenover elkaar in de ring in de buurt van de Piramiden van Gizeh, één van de zeven wereldwonderen.

Karwei

Het wordt een behoorlijk karwei voor de 36-jarige Verhoeven. Usyk is op dit moment namelijk de beste bokser ter wereld. Sinds dat de Oekraïner in 2021 voor het eerst de wereldtitel greep bij de zwaargewichten, verdedigde hij die al vijf keer met succes. Onder meer Tyson Fury, het neefje van Verhoeven's coach Peter Fury, verloor van Usyk.

Nieuwe bond

Verhoeven begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn roemruchte carrière. In november vorig jaar maakte de Noord-Brabander bekend te vertrekken bij boksbond Glory. Tegen Usyk maakt de Nederlander zijn debuut bij boksbond WBC. En lastig wordt het hoe dan ook, daar de Oekraïner al zijn 24 officiële wedstrijden winnend afsloot.

Trainer

Trainer Peter Fury maakte het nieuws van de samenwerking bekend in een video op Instagram. Hij zal de komende twee maanden, tot het gevecht, in Nederland verblijven. "Twee fantastische mensen en twee geweldige kampioenen op hun eigen gebied. Wat een voorrecht", meldt de 57-jarige Brit bij zijn bericht op Instagram.

Het is overigens niet de eerste keer dat Verhoeven en Fury elkaar ontmoeten. De twee vechters zijn goed bevriend. Eerder trainde de Nederlander ook al mee tijdens sessies van Tyson, onder leiding van oom Peter. Dat beviel schijnbaar zo goed dat de twee nu dus met elkaar in zee gaan.

Grote naam

Bovendien heeft Fury een grote naam in de bokswereld. Als trainer van neefje Tyson was hij degene die hem zijn eerste wereldtitel bezorgde. In 2015 won Tyson Fury van Volodymyr Klitschko. Na dat moment ging Peter met zijn eigen zoon Hughie Fury aan de slag. Ook dat ging tot nu toe verdienstelijk.