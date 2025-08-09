Bij vechtsporten gebeuren bij voorbereiende handelingen als de staredown en weigh-in de gekste dingen. Maar wat er rondom UFC-vechtster Angela Hill gebeurde spant de kroon.

De 41-jarige Hill uit de Verenigde Staten vecht dit weekend bij UFC On ESPN 72 tegen Iasmin Lucindo, te Nevada. Ze verscheen in het perszaaltje om op de weegschaal te staan, wat altijd gebeurt om te controleren dat vechters wel uitkomen in de juiste gewichtsklasse.

Voordat ze op het ding plaatsnam, verwijderde ze nog snel twee objecten uit haar beha. Het ging om beschermende plaatjes van siliconen om haar borsten te beschermen tegen de klappen die ze wellicht oploopt tegen Lucindo.

Spierballen

Hill gaf de objecten aan een official. Die schrok welilcht van de sitautie, want zo vaak zal het hem niet gebeuren dat een vrouw haar beha opzij trekt om vervolgens de inhoud te overhandigen. De beste man zocht naar een plek om de dingen neer te leggen, kon zo snel geen hele goede plek vinden en legde ze daarom maar op het platform waar al onderdelen van de weegschaal ruimte innamen.

Er bleek niet genoeg ruimte te zijn, waarna de pads op de grond vielen. Hill zag het allemaal aan en sloeg lachend haar handen voor haar ogen. En vervolgens toonde ze haar spierballen, terwijl haar gewicht werd omgeroepen.

CV van Angela Hill

Hill heeft een indrukwekkend aantal records en prestaties op haar naam staan. Ze heeft het meeste aantal gevechten en overwinningen in de UFC Women's Strawweight divisie behaald en ze staat bekend om haar agressieve stijl, die tot veel stoten leidt.

Hoewel ze geen kampioenstitel in de UFC heeft, heeft ze wel meerdere bonusprijzen ontvangen voor bijzondere gevechten en prestaties, waaronder meerdere "Fight of the Night"-bonussen en een "Performance of the Night"-bonus. Eerder in haar carrière was ze wel Invicta FC Strawweight kampioen, een belangrijke titel in een andere organisatie.