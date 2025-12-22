Positief nieuws voor Glory. Bahram Rajabzadeh keert terug in de ring. De sensationele topvechter uit Azerbeidzjan kondigde eerder dit jaar nog zijn afscheid aan. Nu maakt hij in 2026 toch nog zijn opwachting tijdens Glory 105: Last Heavyweight Standing Finals.

"Een vriend van mij liet me alle reacties zien van fans die me terug willen zien. Nadat ik alles had gelezen, zeiden mijn familie en vrienden hetzelfde. Dus mijn fans zorgen ervoor dat The Golden Wolf terugkeert", zegt Rajabzadeh tegenover Sportnieuws.nl. "Ik ben nu gemotiveerder dan ooit."

'Perfecte test voor mij'

Rajabzadeh treft volgend jaar in Gelredome op zaterdag 7 februari Christian Ristea. De partij is het co-main event van de Last Heavyweight Standing Finals. "Dit is weer in de zwaargewichtklasse, dus het kan een uitdaging worden. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik hem ga verslaan. Hij is een vechter met een agressieve stijl. Dit is de perfecte test voor mij. Eentje die ik zal winnen", vervolgt de 34-jarige vechter, die zijn laatste gevecht bij Glory verloor. Dat gebeurde in oktober van dit jaar. Tarik Khbabez was in het titelgevecht in de divisie van de lichtzwaargewichten te sterk.

Publiekslieveling, maar ook controversieel

De samenwerking tussen Rajabzadeh en Glory is niet louter positief geweest de afgelopen jaren. Hoewel hij met zijn explosieve stijl en agressieve gevechten voor spektakel zorgde en publiekslieveling werd, zat zijn opvliegende karakter hem ook in de weg. Zo deelde hij meerdere keren illegale kopstoten uit tijdens partijen, zoals tegen Sergej Maslobojev. Daarnaast waren er meerdere onsportieve acties.

'In beide divisies kampioen worden'

"De fans kunnen de beste versie van mij verwachten", kijkt Rajabzadeh vooruit op de clash met de Roemeen Ristea. Maar hij kijkt ook al verder qua uitdagingen in 2026. "Ze zullen mij bij de zwaargewichten en lichtzwaargewichten zien. Mijn doel is om in beide divisies kampioen te worden." Rajabzadeh is dus niet te zien in het slotstuk van de de Last Heavyweight Standing Finals, maar gewoon in een losstaand gevecht. Er wordt op zaterdag 7 februari gestreden om de eindzege van het prestigieuze toernooi.

Kampioensriem van Rico Verhoeven

Maar er staat meer op het spel. De winnaar kroont zich ook tot de nieuwe wereldkampioen. Meervoudig kampioen Rico Verhoeven kondigde onlangs namelijk verrassend zijn afscheid aan, waardoor de wereldtitel is vrijgekomen. Antonio Plazibat, Mory Kromah, Nico Horta, Tariq Osaro, Anis Bouzid, Errol Zimmerman, Milos Cvjeticanin en Sofian Laidouni zijn de kanshebbers op de felbegeerde kampioensriem.

Toekomst Verhoeven?

Verhoevens beslissing om zijn wereldtitel zonder te vechten in te leveren, kwam de Nederlandse kickbokslegende op veel kritiek en verbazing te staan. Onder meer Zimmerman wilde maar wat graag nog een gevecht tegen Verhoeven, maar lijkt die niet te krijgen. Verhoeven maakte echter met zijn besluit ook meteen duidelijk dat hij nog niet klaar is met vechten. Mogelijk komt er een partij met Anthony Joshua, de bokser die afgelopen weekend Jake Paul knock-out sloeg.