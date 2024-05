Blunder tijdens weging Oleksandr Usyk: gewicht voor gevecht met Tyson Fury klopt niet

Oleksandr Usyk neemt het zaterdag in Saoedi-Arabië op tegen Tyson Fury en bijna alle boksliefhebbers kijken uit naar de duel. De twee werden vrijdagavond gewogen, maar de organisatie zorgde vervolgens voor veel onduidelijkheid over het gewicht van de Oekraïner.

Fury staat erom bekend dat hij ook flink van het leven geniet, maar van de vervelende bijnaam 'fat man' is hij voor het gevecht met Usyk wel af. De Brit woog ruim 118 kilo en is daarmee lichter dan hij is geweest in de afgelopen vijf jaar. Toen Usyk even later moest gaan wegen, zorgde een fout van de organisatie voor veel onduidelijkheid.

Blunder tijdens weging

Dat de Oekraïner minder gewicht met zich meedraagt dan Fury was bij voorbaat al duidelijk, want hij woog maximaal in zijn carrière iets meer dan 100 kilo tijdens een gevecht. Maar het leek erop dat hij het gat flink gedicht had, want tijdens de weging voor het duel met Fury riep de organisatie ineens om dat hij bijna 106 kilo zou wegen.

Het bleek echter dat er bij het doorgeven iets fout was gegaan. Usyk woog niet 233 ponden, maar 'slechts' 223. Een verschil van tien pond dus. Dat is wel ruim 101 kilo en dus nog altijd het zwaarste dat hij ooit is geweest voor een gevecht. Toch heeft Fury desondanks een overwicht van zo'n zeventien kilo voor het gevecht.

Usyk vs Fury

De boksers strijden in het Saoedische Riyad om wie zich de onbetwiste kampioen in het zwaargewicht mag noemen. In totaal staan er veel wereldtitels op het spel, maar die van de WBC, WBA, IBF en WBO zijn het belangrijkste. Fury heeft de eerste in zijn bezig, terwijl Usyk de andere titels in zijn bezit heeft.

Niet alleen draait het om de wereldtitels. Het gaat ook om de ongeslagen status van beide boksers. Fury vocht 35 gevechten en verloor nog nooit. Hij won 34 keer en het andere gevecht eindigde onbeslist. Usyk kwam 21 keer in actie en won altijd.