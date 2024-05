TV-gids: kijk via deze livestream naar Tyson Fury - Oleksandr Usyk

Twee grootmachten in de bokswereld staan komend weekend tegenover elkaar in de ring. Tyson Fury, de regerend wereldkampioen, neemt het op tegen Oleksandr Usyk. Lees hier via welke livestream je het gevecht kan bekijken.

Fury is al zijn hele carrière ongeslagen in de hoogste gewichtsklasse in het boksen. Hij werd door zijn vader vernoemd naar de legendarische vechter Mike Tyson. Fury is een Engelsman, maar kwam door zijn reizigerachtergrond ook uit voor Ierland bij de amateurs. Niet voor niks luidt zijn bijnaam The Gypsy King. Nu is hij - al jaren - de koning van de sport. De teller staat op 34 overwinningen en één onbesliste wedstrijd. Hij heeft de gordel van de WBC.

Tegenover hem staat Usyk, een Oekraïense topvechter. Hij heeft de titel bij drie andere bonden in bezit. Hij won al zijn 21 wedstrijden en is inmiddels al 37 jaar, twee jaar ouder dan Fury. Na elkaar jaren te hebben ontweken, staan de twee nu toch echt tegenover elkaar in de ring. Usyk is een stuk sneller dan Fury, maar óók een kop kleiner: 2,06 meter om 1,91 meter.

Oleksandr Usyk in tranen vanwege emotioneel afscheid van zijn vader: 'Dat zei hij nooit' Oleksandr Usyk vecht zaterdagavond tegen Tyson Fury om undisputed bokskampioen te worden. De Oekraïener doet het voor zijn vaderland, voor al zijn vrienden in oorlogsgebied en voor zijn familie. Hij gaf de Engelse tabloid Daily Mail een exclusief kijkje in zijn kamp, waar hij traint voor het grote gevecht.

Dit moet je weten over Tyson Fury - Oleksandr Usyk

Het gevecht staat op zaterdag 18 mei op het programma in Saoedi-Arabië. In Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië begint het programma om 18:00 uur Nederlandse tijd. Fury en Usyk betreden naar verwachting de ring van de Kingdom Arena rond 00:00 uur (Nederlandse tijd). Er zouden liefst acht titels op het spel staan, met de zwaargewichttitels bij de bonden WBC, WBA, IBF en WBO als de belangrijkste.

Dit is het luxeleven van Tyson Fury: een peperduur wagenpark, Rolex-horloges en een enorm landhuis De vechtsportwereld kijkt deze week naar Tyson Fury en Oleksandr Usyk. De twee staan zaterdag tegenover elkaar in Saoedi-Arabië en gaan allebei enorme bedragen verdienen aan het gevecht. Wie de rijke Fury een beetje kent, weet dat hij niet vies is van pronken grof geld uitgeven.

Livestream voor Tyson Fury - Oleksandr Usyk

Het gevecht tussen Fury en Usyk wordt uitgezonden via een aantal Pay Per View-kanalen. Bij DAZN is er de mogelijkheid om voor 20 euro het gevecht te bekijken, ook via Sky Sports Box Office is de knokpartij tussen Fury en Usyk te volgen. Het gevecht wordt in Nederland niet live op televisie uitgezonden.