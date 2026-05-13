Rico Verhoeven is aangekomen in Egypte voor zijn gevecht tegen Oleksandr Usyk. De twee stappen op 23 mei in de ring bij de piramides van Gizeh. Hij is er klaar voor, zo blijkt uit een fysieke update van de 37-jarige bokser.

De Nederlander neemt het over tien dagen op tegen de ongeslagen Oekraïense wereldkampioen in een historisch gevecht. Verhoeven maakt de overstap van kickboksen naar boksen, nadat hij vorig jaar afstand deed van de wereldtitel bij Glory. Hij zal zich dus opnieuw moeten bewijzen en zet alles op alles om topfit in de ring te verschijnen.

Gewicht

Het zwaargewicht deelt vanuit zijn hotelkamer in Egypte een update over zijn fysiek. "We gaan even wegen voor het grote gevecht", zegt hij in een video op Instagram. Voordat hij op de weegschaal gaat staan laat hij zijn gespierde lichaam nog even zien in de spiegel.

De weegschaal geeft 124,3 kilo aan. "Dat is niet slecht", oordeelt Verhoeven. Hij is zo'n 20 kilo zwaarder dan zijn tegenstander en dat zou in zijn voordeel kunnen werken. Na het weegmomentje is het tijd voor een ontbijt. Hij eet rijst, drie eieren en groenten. De bokser laat ook het uitzicht vanuit zijn kamer op de piramides zijn. "Daar gaat het gebeuren jongens", zegt hij lachend.

Voordeel

Verhoeven denkt nog een voordeel te hebben tegen Usyk. "Wat het lastig maakt voor hem, is dat hij mij alleen maar ziet kickboksen", zei hij in aanloop naar het gevecht. "Het boksen is meer dan tien jaar geleden. Dat kan een voordeel zijn voor mij. Maar ik heb ook mijn gewoontes, die zal hij ook zien binnen mijn kickbokswedstrijden. Hij is een echte professional, ik verwacht niet dat hij mij onderschat."

Hij verwacht dat het duel aankomt op de 'survival of the fittest'. "Hij is superfit, ik ook", weet de Nederlander. "Ik vind zijn stijl supervet om te zien. Het is voor mij een eer om hier te staan, dat ik Nederland mag representeren op het allerhoogste niveau voor een wereldtitel. Dat is nog nooit gebeurd. Daar ben ik vooral heel trots op."

