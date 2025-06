Bokser en ondernemer Jake Paul heeft veel karaktereigenschappen te danken aan zijn vader. Dankzij zijn kwaliteiten is hij succesvol geworden, maar er zijn ook negatieve kanten van zijn persoonlijkheid. Dat geeft de Amerikaan zelf toe. "Ik ben niet bang om mensen te kwetsen."

De verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam wordt in de podcast The Iced Coffee Show gevraagd naar zijn eigenschappen. Hij is heel competitief. Dat zit in de familie: zijn moeder, Pam Stepnick tenniste op hoog niveau en zijn vader, Greg Paul was militair. De 28-jarige Jake is dan ook gehard in zijn opvoeding. "Maar ik heb ook zelf altijd gevoeld dat ik veel wil bereiken in mijn leven."

Van zijn vader leerde hij om hard te werken. Vroeger hielpen ze hem ook vaak met klussen. Maar er zijn ook negatieve gevolgen van de opvoeding van zijn vader, geeft Paul toe. "Ik vergeet soms om stil te staan bij mooie dingen in het leven. Ik ga steeds meteen door naar de volgende taak en ben dan alleen maar aan het werken."

Geen emoties

"Daardoor houd je geen ruimte over voor emotie." Hij wordt er zelfs onmenselijk van, denkt hij. "Je bent een human doing, in plaats van een human being. Daar moet ik voor oppassen. Ik ga emoties soms uit de weg."

Zijn moeite met het uiten van emoties heeft ook invloed op mensen om hem heen. Bijvoorbeeld op het team dat voor hem werkt. "Soms ben ik net mijn vader en ga ik tegen hen schreeuwen. Ik weet dat het niet goed is, maar zo ben ik geprogrammeerd."

Als ondernemer zitten er ook positieve kanten aan zijn karakter. Hij kan namelijk wel goed de leiding nemen. "Ik ben niet bang om mensen te kwetsen, en dat heb je wel nodig. Maar het is een dunne lijn. Je wilt een leider zijn en iedereen aansturen, maar ook aardig zijn."

Kinderen met Jutta Leerdam

Paul sprak in de podcast ook over de manier waarop hij zijn eigen kinderen later zal opvoeden. Hij heeft al vaker laten weten dat hij en Leerdam een kinderwens hebben. De Amerikaan kocht zelfs al een groot landgoed waar het gezin later kan wonen. "Ik wil mijn kinderen opvoeden in de natuur en ze dingen leren over dieren... Dat is ook hoe ik ben opgevoed."