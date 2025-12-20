De afgelopen weken is er al veel gezegd en geschreven over het gevecht tussen Jake Paul en Anthony Joshua. Zaterdagochtend was het eindelijk zo ver. De buitenlandse media smulden van de bokswedstrijd, die met een knock-out werd beslist. "Het herstel van gezond verstand."

"Joshua heeft gedaan wat hij moest doen", schrijft het Britse Daily Mail. Zoals verwacht bleek hij te sterk voor Paul. De tweevoudig zwaargewichtkampioen sloeg zijn tegenstander in ronde zes knock-out. "Hij zou belachelijk zijn gemaakt als hij dat niet had gedaan."

'De ware aard van zijn rechterhand'

"Maar het duurde langer dan verwacht. Velen voorspelden dat het in de eerste ronde klaar zou zijn." Toch hield Paul stand. Hij kon de stoten van de Brit ontwijken, maar in ronde vijf sloeg de vermoeidheid toe. "Daarna liet Joshua de ware aard van zijn zwaargewicht rechterhand zien."

Toch twijfelt het medium nog steeds over de echtheid van het gevecht. De afgelopen weken werd er veel gespeculeerd dat de wedstrijd gescript zou zijn. "We zullen nooit een volledig transparant inkijkje krijgen in deze controverse. Heeft AJ de Problem Child een lange strijd gegarandeerd, voordat de rake klappen vielen?", vraagt de verslaggever ter plaatse zich af.

Bloed spugen

"AJ leek een lachertje te worden", schrijft The Sun over de eerste rondes. "Maar uiteindelijk liet hij zijn kwaliteit zien in de vijfde en zesde ronde en moest Paul bloed spugen."

"Zijn genadeloze rechterhand deed het werk en legde de luidruchtige YouTuber het zwijgen op", aldus de Britse krant. Toch maakte Paul ook indruk door het lang vol te houden tegen de olympisch kampioen. "Het was geen makkie voor Joshua."

'Herstel van gezond verstand'

"Joshua overrompelt Paul", kopt The Guardian. "Hij verwoest het moedigste en meest controversiële experiment van Paul. Volgens het medium is de overwinning van de 36-jarige 'niet zo zeer een sportresultaat, maar het herstel van gezond verstand."