Conor McGregor gaat voor zijn comeback in de UFC, bij een speciaal evenement in het Witte Huis. Maar het Ierse vechticoon heeft wel een aantal bizarre eisen waar president Donald Trump aan moet voldoen.

McGregor, voormalig kampioen in twee gewichtsklassen, gebruikte donderdag sociale media platform X om precies te vertellen wat er nodig is om te vechten op het potentiële evenement in het Witte Huis. Er wordt momenteel gewerkt aan de organisatie rond 4 juli 2026, ter viering van de 250e verjaardag van Onafhankelijkheidsdag in de VS.

Het is geen geheim dat McGregor, die niet meer heeft gevochten sinds hij zijn been brak tegen Dustin Poirier in juli 2021, deel wil uitmaken van de unieke show van president Donald Trump en UFC-CEO Dana White. Nog minder verrassend is dat hij betaald wil worden wat hij denkt te verdienen.

De bizarre eisen van McGregor

"100 miljoen dollar om in het Witte Huis te vechten, plus 100 Amerikaanse 'Golden Visas' voor mij, mijn familie en vrienden," tweette McGregor. "Ik kijk ernaar uit om de vechtsportwereld opnieuw te vermaken. Een plezier dat ik nooit als vanzelfsprekend beschouw."

"De kampioen der kampioenen keert terug," schreef McGregor. "Nog iets meer dan acht maanden tot UFC in het Witte Huis. Ik kijk ernaar uit om mijn lichaam in vorm te zien komen. Hoe mijn slagkeuze wordt verfijnd. Hoe mijn meesterwerk zal worden geschilderd."

'Opgekropte agressie'

"Ik heb zoveel opgekropte agressie die ik moet loslaten," voegde hij later toe. "Ik zal harder en met meer venijn slaan dan ooit tevoren. Ik sla ongelooflijk veel harder in mijn laatste voorbereidingen en geniet van de gedachte om het weer live te doen. Mijn stoten suizen door de lucht als raketten! Daarom en zo houd ik elk financieel record in de hele geschiedenis van vechtsporten. Tot snel, kids."

Nog geen vechters officieel

Er zijn nog geen vechters officieel bevestigd voor het gala in het Witte Huis, hoewel verschillende grote namen interesse hebben getoond, waaronder McGregor, de recentelijk gestopte (en daarna teruggekeerde) Jon Jones en de ongeslagen UFC middengewicht kampioen Khamzat Chimaev.

Een groot deel van de huidige planning heeft vermoedelijk meer te maken met de logistiek van het organiseren van een grootschalig openluchtevenement (iets wat UFC-baas Dana White in het verleden niet graag deed) en de beveiliging die nodig is om de veiligheid van alle aanwezigen te garanderen, waaronder Trump, tal van andere politieke figuren en beroemdheden, en waarschijnlijk duizenden fans.