Levi Rigters maakt zich op voor een gevecht met Jamal Ben Saddik. De twee topkickboksers zouden in 2022 al tegenover elkaar in de ring staan, maar de partij ging destijds niet door. Dat was maar goed ook, verklapt Rigters nu.

De rellen bij Glory 80 tussen fans van Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek zullen bij vechtsportfans nog wel op het netvlies staan. Het zorgde er in maart 2022 ook voor dat Rigters en Ben Saddik niet tegen elkaar konden vechten, terwijl zij al bijna klaarstonden in de ring. "Sinds de partij niet doorging, zit het nog steeds in mijn hoofd", zegt Rigters daarover bij Vechtersbazen Podcast.

Waarom Rigters per se tegen Ben Saddik wil vechten? "Hij is een van de grootste namen bij Glory. Ik kom net van die titelpartij, die heb ik verloren. Dit is de manier voor mij om mezelf naar boven te werken. Tegen de grote jongens, de grote namen, jezelf bewijzen." Rigters verloor in december 2024 het titelgevecht van Rico Verhoeven.

Geluk bij een ongeluk

Op zaterdag 23 augustus vindt het gevecht tussen Rigters en Ben Saddik plaats. Ruim drie jaar nadat het oorspronkelijke gevecht zou plaatsvinden. The Prince of Kickboxing vond het destijds niet zo erg dat de partij niet kon doorgaan. "De voorbereiding ging toen niet top", lacht hij nu.

"Hoe ik er toen in stond, hoe die voorbereiding was gegaan... Dat was niet top. Ik heb toen ook gezegd: misschien was het wel beter voor mij dat die partij niet doorging. Het voelt echt dat het zo moet zijn; dat het is uitgesteld naar een moment dat ik er wel helemaal ready voor ben. Met een ander team, maar ook hoe ik er zelf in sta."

Veroordeelde Ben Saddik

Opvallend is dat Ben Saddik in België is veroordeeld voor veertig maanden cel, waarvan twintig voorwaardelijk. Team Ben Saddik weet ook nog niet of de kickbokser daadwerkelijk de gevangenis in moet - of hoe lang. In België geldt een ander strafsysteem dan Nederland. "Wanneer iemand een straf van minder dan 36 maanden krijgt, betekent dit niet automatisch dat die straf volledig in detentie moet worden uitgezeten. Welke vorm hier uiteindelijk voor gekozen wordt, is op dit moment nog onduidelijk. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we daarover communiceren."