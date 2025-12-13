Errol Zimmerman heeft zich na tien jaar letterlijk en figuurlijk teruggevochten bij Glory. Tijdens Glory Collision 8 liet hij weinig heel van zijn Australische opponent Alex Simon. In de eerste ronde versloeg hij Simon op basis van een knock-out.

Na zijn spectaculaire walk-out, die hij live liet verzorgen door een aantal danseressen en een rapper, had The Bonecrusher nog geen minuut nodig om een knockdown uit te delen aan Simon. De Australiër, die voorheen werd uitgeroepen tot de sterkste persoon in Australië, stond weer op, maar was duidelijk aangeslagen.

Boodschap voor Rico Verhoeven

Later in de eerste ronde werd Simon opnieuw neergeslagen met een rake hoek, waarna de scheidsrechter het genoeg vond geweest en de partij beëindigde. Zimmerman won de partij dus al voordat de eerste ronde voorbij was. Na zijn winst riep hij de onlangs gestopte Rico Verhoeven op tot een gevecht.

THERE'S LEVELS TO THIS GAME 😤



Errol Zimmerman made it look easy tonight...#COLLISION8 | LIVE NOW | DAZN pic.twitter.com/IfXEmIUMov — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) December 13, 2025

"Als allereerst wil ik mijn respect uitdragen naar mijn tegenstander (Alex Simon, red.). Hij heeft ballen dat hij tegen mij durfde te vechten", begon Zimmerman, waarna hij Verhoeven uitdaagde. "Rico, ik geef niks om je belt (kampioensriem, red.). Ik wil gewoon jou!"

Zimmerman was zaterdag na tien jaar eindelijk weer te bewonderen in de ring bij Glory. The Bonecrusher is de laatste persoon die Rico Verhoeven knock-out sloeg. Dat gebeurde in 2012. Hij nam het tijdens de voorlaatste partij op tegen Simon - alias The Spartan - uit Australië. Simon debuteerde zaterdag bij Glory en staat met zijn grote omvang bekend als de voormalig sterkste persoon in Australië.

Antonio Plazibat en Nordine Mahieddine zullen tijdens het laatste gevecht van de avond met elkaar uitmaken wie de laatste finalist in het prestigieuze zwaargewichttoernooi wordt. Plazibat keer na een lange blessure weer terug in de ring bij Glory. Hij zal voor de derde keer tegenover de Algerijnse Mahieddine staan. Tijdens de eerdere ontmoetingen wonnen beide heren allebei een keer.