Kickbokser Bahram Rajabzadeh is ongekend populair. Zaterdagavond neemt hij het op tegen Tarik Khbabez in een titelgevecht tijdens Glory 104. Fans zitten op het puntje van hun stoel en verwachten veel spektakel.

De 34-jarige vechter uit Azerbeidzjan heeft een hoop fans in Nederland. Bijvoorbeeld in de klas van Hakan Copur, vaste tolk en goede vriend van Rajabzadeh. Zij zitten op het puntje van hun stoel als hij in de ring stapt. De Golden Wolf geniet van die aandacht.

"Als Bahran naar buiten stapt, is hij bezweet, heeft overal pijn en zeg ik bijvoorbeeld: zullen we naar de auto lopen? Hij zegt dan: al deze mensen zijn voor mij gekomen. Het zou oneerbiedig zijn om geen foto te nemen of even met ze te praten", aldus Copur tegen het AD.

'Een tornado'

Die populariteit heeft hij te danken aan zijn stijl. Dat stelt ex-topkickbokser Remy Bonjasky. "Een wervelstorm, een tornado", zegt hij over de publiekslieveling. "Bahram geeft de mensen wat ze willen. Het publiek wil bloed aan de paal en spectaculaire acties zien."

Badr Hari

"Dat maakt Bahram een van de meest populaire vechters van het moment. Ook als hij verliest." Het doet Bonjasky denken aan een Nederlanse topvechter. "Ik vergelijk hem met de Badr Hari van vroeger. Of die ging zelf mooi neer óf de ander ging neer."

Dennis Kornman, werkzaam voor Glory en host is van de populaire podcast Vechtersbazen, is het met hem eens. "Bij Bahram gebeurt altijd wat. Hij kan iemand knock-out slaan of totaal over de schreef gaan. Een oervechter, hij vecht met een leeuwenhart. Zo intens."

Duistere kant

"Maar als het even niet meezit, kan hij daar niet mee omgaan. Bahram heeft ook een beetje een duistere kant", vervolgt hij. "Juist daarom kunnen mensen zich goed met hem identificeren, want iedereen heeft die duistere kant. Ook kickboksers. Het laat zien dat ze geen superhelden zijn, maar ook feilbaar. Bij de mensen staat Bahram op 1. Hij heeft geen titel nodig om als kampioen gezien te worden."

Titelgevecht

Khbabez en Rajabzadeh strijden zaterdagavond in Rotterdam om de wereldtitel bij het licht zwaargewicht. Momenteel is die titel vacant, omdat Sergej Maslobojev positief testte op verboden middelen. De 38-jarige vechter uit Litouwen werd op 14 juni van dit jaar wereldkampioen (dóór die te veroveren van Khbabez), maar besloot zijn titel op te geven nu het onderzoek naar hem loopt.

