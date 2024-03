Foto van 1 miljard: wat doet Cristiano Ronaldo tussen drie topboksers?

Een foto met daarop topboksers Anthony Joshua, Tyson Fury en Francis Ngannou gaat het internet over. Opvallend is dat ook Cristiano Ronaldo tussen de boksers in staat. Wordt er gehint op een mysterieus project in samenwerking met de voetbalvedette?

Fury plaatste de foto met Joshua, Ngannou en Ronaldo op zijn Instagram. Ook Turki Alalshikh, de voornaamste bokspromotor in Soaedi-Arabië, is op de afbeelding te zien. De foto roept veel vragen op bij de volgers van de Britse bokser. "Wat heb ik zojuist gezien", klinkt het in de reacties.

Dat de drie topboksers Fury, Joshua en Ngannou in Saoedi-Arabië zijn, is niet gek. Joshua en Ngannou vechten tegen elkaar in Riyadh. Fury is er om zijn broer Roman aan te moedigen, die ook een gevecht heeft. ‘The Gypsy King’ Fury neemt het in mei ook nog zelf in Riyadh op tegen Oleksandr Usyk. “Nadat ik het konijn heb ingemaakt, wil ik tegen de winnaar van Joshua - Ngannou”, schrijft hij bij zijn Instagrampost.

Maar wat doet Ronaldo dan op de foto? CR7 voetbalt en woont natuurlijk in Riyadh en is ook een liefhebber van het boksen. In december vorig jaar was hij nog aanwezig bij de ‘Day of Reckoning’, waar onder meer Anthony Joshua en Deontay Wilder in actie kwamen. Maar misschien is er wel meer aan de hand.

Daar lijkt de man die ook mee poseerde op de foto van Fury, Turki Alalshikh, meer over te weten. De bokspromotor schrijft op X namelijk over een geheim project met Ronaldo in de hoofdrol. “De komende maanden zullen we een groot project met de legende Ronaldo in Riyadh onthullen."

مع اصدقائي العزيزين افضل رياضيين في العالم في رياضاتهم ومفاجآت كبيرة قريباً … ومشروع مع الاسطورة كريستيانو رونالدو في الرياض سيعلن عنه في الاشهر القادمة … وفي انتظار نزال يوم الجمعة بين جوشوا وانجانو … وفي انتظار نزال كل العصور ونزال القرن بين الاسطورة تايسون فيوري والمذهل… pic.twitter.com/D4MiUkvLSL — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 5, 2024

Wat dit precies inhoudt? Daar kan slechts over gespeculeerd worden. Net als over het grote geld dat elk individu op de foto schept. Een bron uit de bokswereld noemt de foto bij The Sun dan ook wel “de foto van één miljard”. “Wanneer je nagaat hoeveel geld die sterren vertegenwoordigen, begint het je te duizelen. Zeker ook Alalshikh. Saoedi-Arabië wil Las Vegas onttronen als het middelpunt van de bokswereld en hij speelt daar een belangrijke rol in.”

Cristiano Ronaldo verdient jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro bij Al-Nassr. Daarnaast heeft de Portugees ook nog veel sponsorsamenwerkingen met onder meer Nike, Tag Heuer en Armani. Anthony Joshua zou meer dan 230 miljoen euro waard zijn en per wedstrijd meer dan 10 miljoen euro incasseren. De waarde van Fury is na zijn gevecht tegen Klitschko in 2015 omhoog geschoten, tot wel bijna 150 miljoen euro. Ngannou wordt geschat op een waarde van ongeveer 5 miljoen euro.