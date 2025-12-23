Jake Paul verloor afgelopen zaterdag van Anthony Joshua in hun veelbesproken bokswedstrijd. De verloofde van Jutta Leerdam hield er een gebroken kaak en een hoop haatreacties aan over. Toch heeft hij ook kunnen genieten.

In zijn podcast Impaulsive doet Jake, samen met zijn broer Logan, een boekje open over de nasleep van het gevecht. Als eerst wordt hem gevraagd hoe zijn kaak aanvoelt. "Het voelt als een baseball in mijn mond", zegt de 28-jarige. Zijn kaak is vastgezet met vier ijzeren pinnen.

'Wauw, wat een klap'

Logan blikt nog even terug op de fatale klap van Joshua. Daarmee brak hij de kaak van Paul op twee plekken en beëindigde hij het gevecht in ronde zes. "Je raakte niet buiten bewust zijn en toen je op de grond zakte zei je: 'wauw'."

Dat beaamt Jake. "Ik dacht: wauw, wat een klap." De kracht van zijn tegenstander kwam niet als een verrassing. "Maar dat was het wel voor mijn kaak", vervolgt hij. "Die is compleet doormidden." Toen Logan hem na het gevecht voor het eerst aankeek, was de schok dan ook groot. "Jij dacht dat er wat met je tanden was. Maar ik zag meteen: je hebt je hele kaak gebroken."

Haatreacties

Met deze uitkomst van het gevecht hoopt Paul bewezen te hebben dat hij alles geeft tijdens zijn wedstrijden. Toch kreeg hij nog steeds veel reacties dat hij Joshua te veel uit de weg ging in de ring. "Tenzij ik doodga, zullen mensen me altijd haten", zegt Paul daarover.

Logan neemt het voor hem op. "De mensen die kritiek leveren zijn zo dom. Als je geen respect kunt opbrengen voor dit gevecht, heb je zo'n donkere, negatieve energie in je."

Mooie herinneringen

Ondanks de fysieke ongemakken en de haat na afloop heeft Paul genoten van de afgelopen week. "Ik heb gewoon geprobeerd om te genieten. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik hou van deze sport en het voelt niet eens als werk. Het is gewoon fantastisch."

"Ik ben blij en dankbaar voor alle herinneringen die ik kan maken in de sport", vervolgt de Amerikaan. "Ik ga hier op een dag heel gelukkig op terugkijken."