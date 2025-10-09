Media-persoonlijkheid en podcastmakers Dennis Schouten kwam niet ongeschonden uit Boxing Influencers. De Tukker stapte in de ring tegen Rob Goossens (van onder meer RTL Boulevard) en kreeg een pak slaag. In zijn show Roddelpraat blikt hij samen met collega Jan Roos terug op het abominabel afgelopen avontuur.

De 34-jarige Goossens had weinig moeite met zijn jongere (30) tegenstander. De winnaar was na afloop allesbehalve bescheiden over zijn heldendaden in Sportcampus Zuiderpark te Den Haag. "Tijdens de laatste week trainen voelde ik dat bepaalde dingen met elkaar begonnen te klikken. Dennis had wel een beetje van die flaptietjes. Ik dacht: had je wel getraind, joh", zegt hij tegen De Telegraaf.

Beschamend

"Dit is met afstand het meest beschamende wat ik ooit in mijn leven heb gedaan of zal doen", zegt Schouten in Roddelpraat. Hij en Roos kijken elke seconde van de bokspartij terug en dat brengt Roos regelmatig aan het schaterlachen. "Ik schaam mij diep", zegt Schouten over de strijd tegen Goossens. "Ik wil aan iedereen meegeven, wat u ook doet in uw leven: waak voor zelfoverschatting."

Als hij dan toch iets positiefs moet noemen, dan is het dit: "Ik houd me vast aan de gedachte dat ik heel veel mensen een leuke dag heb bezorgd."

Wilfred Genee

Goossens wist trouwens uitstekend hoe hij het gevecht moest verkopen. Hij beweerde dat Wilfred Genee hem 25.000 euro had geboden om Schouten knock-out te slaan. Genee, de presentator van Vandaag Inside, en Schouten waren vroeger bevriend en werkten samen aan projecten in de media, maar de band verzuurde en in de afgelopen jaren is het niet tot een toenadering gekomen. Het helpt ook niet dat Genee in Roddelpraat steevast De ladyshave wordt genoemd.

Maar de claim van Goosseens bleek lariekoek te zijn, want Genee had helemaal geen beloftes gedaan.

Bedreigen

Overigens bleek het voor Schouten een lastige klus om de locatie te verlaten. Er stonden mensen met kwade plannen op hem te wachten. "Er is met behulp van beveiliging van Boxing Influencers een auto voorgereden en we zijn vertrokken", verklaarde Schouten op social media.

"Later begreep ik dat een gedeelte van het publiek buiten op mij/ons stond te wachten. Het staat een ieder vrij om een bloedhekel aan mij te hebben, maar dit is absurd. Je bezoekt een evenement om een deelnemer te bedreigen? En vervolgens dreig je of wil je geweld gebruiken richting diegene na de wedstrijd?"