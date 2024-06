'Gevecht van de Eeuw' uitgesteld: Jake Paul toont menselijke kant richting Mike Tyson

Het 'Gevecht van de Eeuw' tussen Mike Tyson en Jake Paul is uitgesteld. Jake Paul laat in een video op X zijn menselijke kant zien en hoopt dat de oud-wereldkampioen er bovenop komt.

"Natuurlijk is het verschrikkelijk nieuws, ik ben er kapot van en sprakeloos. We hebben zo hard gewerkt en ik heb medelijden met iedereen die bij het evenement betrokken is", vertelt Jake Paul in een video op zijn X-account. "Deze kans is van ons allen afgenomen."

Hierna toont de vriend van Jutta Leerdam ook empathie richting Iron Mike en maakt hij duidelijk dat hij de gezondheid van Mike Tyson het allerbelangrijkst vindt. "Ik hou van die man, ik heb zo veel respect voor hem. Ik wil dat Mike gezond is."

Postponing the event with Mike Tyson… pic.twitter.com/TrtOc5sIce — Jake Paul (@jakepaul) May 31, 2024

Mike Tyson blijft scherp

Iron Mike moest het gevecht afzeggen omdat hij last heeft van een maagzweer. Eerder deze week had Tyson ook acute medische zorg nodig in het vliegtuig. Van Miami naar Los Angeles ontstond er een medische noodsituatie. Ondanks al deze medische problemen, haalde de oud-wereldkampioen nog wel even uit naar zijn tegenstander. "Jake Paul, dit heeft je misschien wat tijd opgeleverd, maar uiteindelijk word je nog steeds uitgeschakeld."

In zijn video op X moet Jake Paul wel lachen om de sneer van Tyson. "Mike, zoals je achter gesloten deur zei, wil je dit doen, maar heb je nog wat tijd nodig. Ik ben er klaar voor. Dit is een te grote kans en ik denk dat dit gevecht de wereld gaat veranderen." Op het einde van de video biedt Jake Paul nog excuses aan voor het niet doorgaan van het gevecht.