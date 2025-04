'Gewonde' Jamal Ben Saddik onthult gesprek met dokter: 'Dan was ik heel boos geworden'

Jamal Ben Saddik versloeg zaterdag in de eerste ronde van het Last Heavyweight Standing-toernooi van Glory. De partij tegen Cristian Ristea was een zware kluif, want Ben Saddik moest al na de eerste ronde behandeld worden aan een flinke wond. De dokter gaf hem vervolgens groen licht om verder te vechten en dat was maar goed ook, want Ben Saddik had een ander antwoord niet op prijs gesteld.

Ben Saddik keerde eerder dit jaar na 2,5 jaar afwezigheid door schorsingen zijn comeback en deed dat met een zege op Uku Jürjendal. In Rotterdam stond hij zaterdag opnieuw in de ring bij de eerste ronde van het toernooi met 32 zwaargewichten waar Glory onlangs mee op de proppen kwam. Grote namen als Rico Verhoeven en Levi Rigters ontbreken, maar Ben Saddik is wel van de partij.

De Belgische Marokkaan hoort normaal gesproken ook bij de favorieten voor de eindzege, maar kwam tegen de Roemeen wel flink in de problemen. Hij werd enorm te grazen genomen en hield aan de eerste ronde een lelijke wond aan zijn scheenbeen over. De dokter moest hem daar aan behandelen, maar had ook de taak om te beslissen of het wel verantwoord was om verder te vechten.

'Dan zou ik heel boos zijn geworden'

Ben Saddik kreeg toestemming om door te vechten en in gesprek met het Belgische medium HLN vertelde hij de dokter nog iets had ingefluisterd: "Ik zei tegen de wedstrijddokter: ‘Je mag alles zeggen wat je wil, maar o wee als je de wedstrijd stopt.’ Dan zou ik heel boos zijn geworden."

Tot grote opluchting van Ben Saddik kwam het niet tot een technische knock-out: "Gelukkig gaf hij snel zijn akkoord dat ik verder kon... Dat was het goeie antwoord, want ik ging echt niet stoppen hoor. Het was gewoon even door de zure appel heen bijten."

Route naar titel

Ben Saddik was uiteindelijk de betere in de tweede en de derde ronde en dus wees de jury hem unaniem aan als winnaar. De kickbokser gaat daardoor naar de volgende ronde van het toernooi en neemt het tijdens Glory 100 op tegen Sofian Laïdouni. Om het toernooi op zijn naam te schrijven, moet Ben Saddik na dat duel nog drie gevechten winnend afsluiten.