Route van Jamal Ben Saddik bij Last Heavyweight Standing: mogelijke zware clash in tweede gevecht

Het eerste deel van de route van Jamal Ben Saddik bij de Last Heavyweight Standing is bekend. Zijn tweede gevecht zou erg pikant kunnen zijn, maar dan moet de Belgische-Marokkaan eerst bij Glory 100 winnen van Sofian Laïdouni.

Ben Saddik zit in Groep C, waarin hij het dus eerst tegen Laïdouni opneemt op 13/14 juni. De verliezer is direct uitgeschakeld, de winnaar neemt het op tegen Tariq Osaro of Luigj Gashi. Mocht Ben Saddik tegen Osaro moeten, zou dat een kraker van jewelste zijn.

Beide vechters streden al eens tegen Rico Verhoeven om de wereldtitel én hadden commentaar op de Nederlandse wereldkampioen vanwege het feit dat hij het mega-evenement overslaat. Verhoeven kiest ervoor om bij Glory 100 opnieuw zijn wereldtitel te verdedigen, in plaats van mee te doen aan de Last Heavyweight Standing.

Jamal Ben Saddik sneert na Glory 99 weer richting rivaal Rico Verhoeven Jamal Ben Saddik won zaterdagavond in Ahoy zijn gevecht tegen Christian Ristea tijdens Glory 99, maar maakte niet al te veel indruk. Er gebeurde niet al te veel tijdens het gevecht en dat zorgde voor een wat ontevreden publiek. Zelfs de scheidsrechter moest de twee aansporen om te vechten, maar daar had Ben Saddik na afloop maling aan.

Ben Saddik bij Last Heavyweight Standing

Ben Saddik zei vlak na Glory 99: "Ik wil niet vechten voor de wereldtitel." Voor hem zegt deelnemen aan dit toernooi genoeg. "Alle gladiatoren en strijders zijn hier, dit is het grootste toernooi op aarde. Als je hier wint heb je die belt helemaal niet nodig. Laat hem dat ding houden."

Kickboksers keren zich massaal tegen Rico Verhoeven: 'Had nooit mogen gebeuren' Rico Verhoeven is zaterdag de grote afwezige tijdens het prestigieuze Glory-toernooi 'Last Heavyweight Standing', waarin 32 zwaargewichten het tegen elkaar opnemen. Het feit dat de wereldkampioen niet deelneemt, maar in juni wel voor zijn titel vecht, valt bij verschillende deelnemers verkeerd, zo laten zij weten aan Sportnieuws.nl.

Incidenten rondom de vechter

Verhoeven had eerder juist flinke kritiek op Ben Saddik. De Nederlander vindt het onbegrijpelijk dat Glory hem weer laat vechten na meerdere incidenten. "Als we kijken naar alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is: meerdere dopingincidenten, natrappen in de ring tijdens een wedstrijd, spugen in mijn gezicht, liegen in de media... En dan spreken we nog niet eens wat er buiten de ring is gebeurd. Voor mij is het een raadsel, maar wel een gesloten boek."

'Het is belachelijk dat Rico Verhoeven niet meedoet aan Glory Last Heavyweight Standing' Rico Verhoeven is (vooralsnog) de grote afwezige bij Glory 'Last Heavyweight Standing', het prestigieuze toernooi voor zwaargewichten. De wereldkampioen heeft meermaals aangegeven waarom hij niet zal vechten. Toch denken veel mensen daar anders over.

Mening van lezers én Osaro

Ook het merendeel (57%) van de lezers op Sportnieuws.nl vond dat Verhoeven mee had moeten doen aan het toernooi. En zo dacht Osaro er ook over: "In mijn ogen had dit nooit mogen gebeuren, dus veel plezier Rico en Artem (Vakhitov, red.)", was Tariq Osaro bijvoorbeeld duidelijk. Vakhitov is bij Glory 100 de tegenstander van Verhoeven voor de wereldtitel.