Glory beschikt momenteel niet over een wereldkampioen zwaargewicht. Die positie kwam vrij nadat topkickbokser Rico Verhoeven onlangs - vrij verrassend - per direct stopte. Inmiddels is er een oplossing gevonden om de wereldtitel te vergeven.

Verhoeven werd in 2014 voor het eerst wereldkampioen en verdedigde zijn titel liefst veertien keer met succes. In totaal bezat hij het verbluffende aantal van 4418 dagen de belt. In november volgde prompt zijn afscheid. "Als kickbokser heb ik de sport alles gegeven", sprak The King of Kickboxing. "En nog zijn we niet op de eindstemming. Maar de reis gaat verder buiten Glory."

Wat doet Glory met de vrijgekomen wereldtitel van Rico Verhoeven?

De reis binnen Glory gaat ook verder, zónder Verhoeven. Misschien wordt Antonio Plazibat wel de opvolger van de Nederlander. Afgelopen weekeinde keerde de Kroaat na lang blessureleed terug. Bij Glory Collision 8 versloeg hij Nordine Mahieddine. Daarmee plaatste Plazibat zich voor de finale-avond van Last Heavyweight Standing.

Begin februari vindt in het Gelredome in Arnhem het toetje van dat prestigieuze toernooi plaats. Acht vechters strijden dan niet alleen om de de eindwinst, maar ook om de wereldtitel die Verhoeven beschikbaar stelde. Dat bevestigde Glory tegenover het Algemeen Dagblad.

Naast Plazibat maken Mory Kromah, Nico Horta, Tariq Osaro, Anis Bouzid, Errol Zimmerman, Milos Cvjeticanin en Sofian Laidouni dus kans op de troon bij Glory. De 39-jarige Zimmerman keerde na tien jaar terug bij vechtsportorganisatie.

Finale-avond Last Heavyweight Standing

Hij sloeg Alex Simon razendsnel knock-out. Na afloop was Zimmerman ziedend. "Ze (Glory, red,) hadden me Rico (Verhoeven, red,) beloofd. Ze zeiden dat ik deze partij en het toernooi moest winnen. Dan zou ik tegen Rico mogen vechten, maar Rico is in één keer gevlogen. Ik wil niet zeggen dat ik deze partij niet wilde vechten, want ik heb een handtekening gezet en ben een man van mijn woord. We zullen kijken wat de toekomst nu brengt."

Ondanks dat heeft Glory Zimmermans deelname aan Last Heavyweight Standing bevestigd. Hij neemt het in de kwartfinales op tegen Bouzid. Check hieronder het volledige speelschema: