Errol Zimmerman beleefde een gedroomde comeback bij Glory tijdens Collision 8 door Alex Simon in de eerste ronde te verslaan. Toch oogde ‘The Bonecrusher’ na afloop niet erg blij. Daar had hij een reden voor, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Zimmerman zette zijn rentree bij Glory na tien jaar afwezigheid luister bij door de Australiër Alex Simon - voorheen uitgeroepen tot de sterkste persoon van Australië - al in de eerste ronde te verslaan, nadat Simon twee keer naar het canvas was gewerkt door Zimmerman. Toch verscheen laatstgenoemde na zijn zege niet enorm blij voor de camera van deze site.

"Ze (Glory, red,) hadden me Rico (Verhoeven, red,) beloofd", vertelde een teleurgestelde Zimmerman. "Ze zeiden dat ik deze partij en het toernooi moest winnen. Dan zou ik tegen Rico mogen vechten, maar Rico is in een keer gevlogen. Ik wil niet zeggen dat ik deze partij niet wilde vechten, want ik heb een handtekening gezet en ben een man van mijn woord. We zullen kijken wat de toekomst nu brengt."

'Voel me nog jong en fit'

Zimmerman lijkt niet alleen teleurgesteld te zijn in het stoppen van Verhoeven, maar ook in de kickboksorganisatie. "Ik vind het zonde van Glory dat ze me al die jaren links hebben laten liggen. Nu is er in een keer een hype en zitten ze aan me te trekken. Het is even aankijken. Ik heb geen haast. Ik heb alle tijd, alhoewel ik 39 jaar oud ben, maar ik voel me nog jong en fit."

Groetjes doen aan dochter

Zimmermans dochter was aanwezig in het Gelredome en zag haar vader van dichtbij winnen. "Ze vond het geweldig", vertelde The bonecrusher met een grote glimlach. "Ik haat mezelf zo. Ze vraagt me nooit iets. Ik heb twee hele lieve dochters. Ze zei: Papa, doe me nou alsjeblieft de groetjes. Maar ik was zo met het toernooi bezig en vlak nadat ik de microfoon teruggaf bedacht ik me dat ik haar nog moest groeten. Ik greep snel de microfoon terug om mijn kinderen te vertellen dat ik van ze houd."

Gevecht Jake Paul en Anthony Joshua

Topbokser Anthony Joshua zag de staredown van Zimmerman en was onder de indruk. Joshua zal later deze maand vechten tegen Jake Paul, iets waar Zimmerman op zijn beurt van onder de indruk is. "Hij (Paul, red.) laat echt ballen zien, althans het moet nog gebeuren, maar als hij de ring in stapt: groot respect."