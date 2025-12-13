Antonio Plazibat keerde zaterdag na een langdurige blessure terug in de ring tijdens Glory Collision 8. Daar versloeg hij Nordine Mahieddine in strijd om een wildcard voor de finale van het Last Heavyweight Standing-toernooi. Na zijn winst besloot hij een plaagstootje uit te delen aan de onlangs bij Glory gestopte Rico Verhoeven.

Na iets langer dan een minuut vechten was de eerste knockdown een feit. Een rake linkerstoot van Plazibat zorgde ervoor dat Mahieddine naar het canvas zakte. Laatstgenoemde stond weer op en bood daarna prima tegenstand, maar de eerste ronde werd mede dankzij de knockdown overtuigend gewonnen door de Kroaat.

Ook de tweede en derde ronde werden uitgevochten, maar het lukte Mahieddine niet om de schade die hij tijdens de eerste ronde opliep in te halen. De Algerijn werd bovendien getrakteerd op een flinke bloedneus door de Kroaat.

Sorry

In plaats van hard te juichen, stak Plazibat van wal met excuses toen hem na zijn overwinning om een reactie werd gevraagd in de ring. "Sorry dat ik niet voor een knock-out ging", zei hij. "Ik genoot te erg van mijn tijd in de ring. Ik wilde gewoon vechten. Ik heb 2,5 jaar niet gevochten dus dit is een droom die uitkomt. Ik heb echt genoten van mijn tijd in de ring."

Toen Plazibat werd gevraagd of hij "de nieuwe Rico Verhoeven" is na het stoppen van The King of Kickboxing, besloot hij Verhoeven een plaagstootje uit te delen. "Ik ben eigenlijk gewoon Rico, maar ik sla mensen wel knock-out", sneerde hij.

Glansrijke comeback Errol Zimmerman

Naast Plazibat, was ook Zimmerman eindelijk weer te bewonderen in de ring. De man die in 2012 Rico Verhoeven razendsnel knock-out sloeg, vierde zijn terugkeer na tien jaar absentie. Hij nam het tijdens de voorlaatste partij op tegen Alex Simon - alias The Spartan - uit Australië en won overtuigend door de Australiër in de eerste ronde tweemaal naar het canvas te werken. Hij ontving dus ook een ticket voor de Last Heavyweight Standing-finale in februari 2026 (Glory 105).