Antonio Plazibat keerde zaterdag na jarenlange afwezigheid terug in de ring bij Glory en versloeg Nordine Mahieddine overtuigend, waardoor hij een wildcard ontving als finalist aan het zwaargewichttoernooi Last Heavyweight Standing. Zijn langdurige afwezigheid zette Plazibat aan het denken over zijn carrière en zorgde voor twijfels. Dat vertelde hij na zijn overwinning in gesprek met deze site.

Plazibat zou aanvankelijk in september 2024 na ruim een jaar weer in actie komen bij Glory tijdens een contender gevecht met Levi Rigters om uit te maken wie een titelgevecht tegen Rico Verhoeven zou krijgen. Dat liep echter anders, want Plazibat raakte geblesseerd en werd vervangen door Bahram Rajabzadeh.

Na anderhalf jaar keerde Plazibat zaterdag alsnog terug in de ring bij Glory. "Ik heb nog nooit zo erg van een gevecht genoten als vandaag. Het voelde echt als pure emotie en ik was gewoon heel blij", vertelde hij aan Sportnieuws.nl.

'Moet iets hebben om naar uit te kijken'

Plazibat was wegens onder meer blessureleed lange tijd uit de roulatie. Zijn laatste partij voor Glory dateerde alweer van juni 2023 (Glory Collision 5). Toch leek het zaterdag alsof hij nooit was weggeweest. Met indrukwekkende stoten en trappen imponeerde hij tegen Mahieddine. "Ik heb al die tijd getraind", vertelde de Kroaat achteraf. "Op zijn minst een keer per dag. Dat was onderdeel van mijn routine, voor mijn mentale gezondheid."

"Het maakte mij scherp", vervolgt Plazibat. "Als ik bijvoorbeeld een afspraak had, ging ik eerst trainen. Ik heb me in de afgelopen tweeënhalf jaar gerealiseerd dat ik een uitdaging nodig heb in het leven. Ik kan niet genieten als ik dat niet heb. Ik moet iets hebben om naar uit te kijken. Ik werk mezelf in het zweet tijdens trainingen, ook al staat er niks tegenover."

Mentale gezondheid

Zijn langdurige afwezigheid in de ring, zette Plazibat aan het denken. "Ik houd ervan om realistisch te zijn en alles vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, vanuit dat van een fan, een vechter, coach, vanuit alle mogelijke perspectieven om uit te zoeken wat het beste voor mij zou zijn."

"Daardoor ging ik mezelf afvragen of dit iets was wat ik moest doen en of ik wel dezelfde kickbokser zou zijn", vervolgt Plazibat. "Na tweeënhalf jaar had ik maar drie rondes om mezelf te laten zien. Het is niet zoals boksen, dat soms wel twaalf rondes kent. Je moet direct scherp zijn. Ik voelde me al die tijd goed, maar wist niet hoe dat zou zijn in de ring. Maar toen ik merkte dat het goed ging, was ik enorm blij en heb ik echt genoten."

'Gaat veel veranderen'

Dankzij zijn zege ontving Plazibat een wildcard voor de toernooifinale van Last Heavyweight Standing in februari 2026. Daar kan hij onder anderen Nico Horta treffen, die zaterdagavond als favoriet verloor van Nidal Bchiri. "Dat gaat veel veranderen tijdens de finale", denkt Plazibat.

"Deelnemers zullen hun gameplan wijzigen omdat ze vanavond gezien hebben dat Big Sexy (bijnaam Horta, red.) gewoon knock-out te krijgen is. Zijn status verandert in een keer van de moeilijkste naar de makkelijkste tegenstander van het toernooi", aldus Plazibat, die tot slot aangeeft Tariq Osaro en Sofian Laïdouni als lastigere opponenten te beschouwen tijdens de finale.