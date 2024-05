'Golden Wolf' Bahram Rajabzadeh gaat voor revanche bij Glory Grand Prix: 'Heel makkelijk'

Bahrim Rajabzadeh doet op zaterdag 8 juni in Rotterdam Ahoy mee aan de Glory Light Heavyweight Grand Prix. De kickbokser is een van de acht vechters tijdens het toernooi in de havenstad. Rajabzadeh sprak met Giovanni Tjin van Sportnieuws.nl en dat werd mede door de taalbarrière een bijzonder gesprek.

Rajabzadeh werd in 1991 in Iran geboren, maar komt uit voor Azerbeidzjan. Hij tekende in 2019 bij Glory en werd in 2023 uitgeroepen tot Breakout Fighter of the Year. Hij verdiende tijdens Glory 87 een plekje voor de Glory Heavyweight Grand Prix. Dat toernooi werd eerder dit jaar gehouden in Arnhem. Rajabzadeh versloeg in de kwartfinale Tariq Osaro, maar strandde bij de laatste vier tegen Levi Rigters.

'Dan hebben we een probleem'

De kickbokser spreekt geen Engels en dat maakt het een moeizaam gesprek. Al lacht hij wel samen met zijn tolk: "Er is één probleem. De tolk is Turks en spreekt geen Azerbeidzjaans. Daarom moet ik Turks spreken. Soms begrijpt hij het niet en dan hebben we een probleem!"

In Rotterdam vecht hij dus in een gewichtsklasse lager mee en hoopt hij daar zich te revancheren. Over het algemeen wordt het zwaargewicht als grootste uitdaging gezien. Daar is de Azerbeidzjaan het mee eens, maar toch verwacht hij niet zomaar even de titel te pakken. "Het zwaardere gewicht is moeilijker, maar dit is ook niet zo eenvoudig. Het zijn allemaal sterke vechters", legt hij uit tegen Sportnieuws.nl

'Golden Wolf'

Dat Rajabzadeh geen Engels spreekt, levert hem ook problemen op in zijn carrière. Zo zou Glory hem pas aan een titelgevecht mee laten doen als hij de taal machtig is. Tijdens het interview komt er een jonge fan naar Rajabzadeh toe. De kickbokser noemt haar 'zijn kleine fanaat'.



De fan vindt haar grote held een hele goede vechter en helpt hem vast voor de toekomst. Ze leert hem een korte Engelse zin: "I am the Golden Wolf!" Makkelijk toch? "Çok kolay", reageert Rajabzadeh vervolgens in het Turks terug. Oftewel, heel makkelijk.

Glory Light Heavyweight Grand Prix

Tijdens de Glory Light Heavyweight Grand Prix op zaterdag 8 juni strijdt Rajabzadeh in zijn eerste gevecht tegen Ibrahim El Bouni. Beide heren hebben wel het nadeel dat ze de laatste kwartfinale moeten vechten. De hersteltijd van de winnaar is dus een stuk korter dan die van de andere deelnemers.

Naast Rajabzadeh en El Bouni doen ook Tarik Khbabez, Pascal Touré, Stefan Latescu, Donegi Abena, Sergej Maslobojev en Bogdan Stoica mee in Ahoy. Khbabez is de huidige kampioen in de gewichtsklasse. Hij pakte de titel eerder dit jaar na een veelbesproken duel af van Abena.