Grote zorgen om kickbokser: binnen 28 seconden knockout tijdens Glory 99, één dag nadat vader overleed

Het was een verschrikkelijke dag voor Nathan Cook. Hij vocht zaterdag in de prelims van Glory 99, maar dat werd een grote afgang. De 28-jarige heeft dan ook een emotionele tijd achter de rug.

Zijn vader is namelijk een dag eerder overleden. De Brit besloot toch in de ring te stappen, maar dat was maar voor korte duur. Zijn tegenstander Anis Bouzid sloeg hem al na 28 seconden knockout.

Medeleven

Op X tonen veel vechtsportfans hun medeleven aan Cook. Ze maken zich ook zorgen om zijn welzijn na deze nederlaag en de dood van zijn vader. "Dit is niet goed, ik hoop dat iemand even checkt hoe het met hem gaat", klinkt het bijvoorbeeld. "Een verschrikkelijke dag." "Ik leef mee met Cook, afschuwelijk", schrijft een ander.

Voor de 30-jarige Bouzid is het zijn eerste Glory-overwinning. Cook was erop gebrand om de Belg te kunnen verslaan in Rotterdam Ahoy, zo vertelde hij eerder bij DAZN. “Ik voel geen druk, maar zie het wel als iets speciaals. Zoveel mensen steunen me, omdat ze weten wat ik in huis heb." Hij hoopte naar Engeland terug te keren als een held. Helaas voor de Brit liep het uit op een teleurstelling.

Last Heavyweight Standing

Na de prelims is het tijd voor de main card. Het is vanaf 19.00 uur raak in Ahoy met liefst zestien gevechten in de Last Heavyweight Standing. Het main event is de strijd tussen Jamal Ben Saddik en de Roemeen Cristian Ristea, dat naar schatting om 22.45 uur begint.

Ook Brian Douwes keert na lange tijd terug bij Glory. De 37-jarige Beverwijker zal de strijd aangaan tegen 'The Golden Wolf', die vrijdag tijdens de persconferentie bekendmaakte dat er een "kleine wolf" onderweg is. Zijn vrouw is namelijk in verwachting.

Daarnaast wacht er een spannende confrontatie tussen Tariq Osaro en Benjamin Adegbuyi. Beide vechters delen Nigeriaanse roots, al vecht laatstgenoemde onder de Roemeense vlag. Ook belooft de partij tussen Rade Opacic en Nico Horta een spannende te worden.