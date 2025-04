Publiekslieveling Glory loopt op frustrerende wijze kampioenswedstrijd mis: 'Ik was er niet blij mee'

Zaterdagavond begint het grootste vechtsportevenement van het jaar in Nederland: het Glory-evenement 'Last Heavyweight Standing'. Publiekslieveling Bahram Rajabzadeh is uiteraard ook van de partij, maar dat was nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. De Azerbeidzjaan zou eigenlijk een kampioenswedstrijd vechten tegen Tarik Khbabez, maar dat ging uiteindelijk niet door.

"Ik zou eigenlijk op 5 april tegen Tarik (Khbabez, red.) vechten", vertelde Rajabzadeh in een interview met Sportnieuws.nl. "Maar Tarik raakte geblesseerd dus dat ging niet door. Omdat ik wil blijven vechten, heb ik besloten om in het toernooi deel te nemen."

Wereldkampioen Rico Verhoeven ontvangt forse kritiek van eeuwige rivaal: 'Ik heb daar mijn bedenkingen bij' Jamal Ben Saddik heeft "zijn bedenkingen" bij het titelgevecht (14 juni) tussen Rico Verhoeven en Artem Vakhitov, zo meldt hij aan Sportnieuws.nl. De kickbokser denkt dat Verhoeven bewust voor de Rus als tegenstander heeft gekozen om "zijn titel zo lang mogelijk bij zich te houden."

Wereldkampioen lichtzwaargewicht

Nadat The Golden Wolf de uitnodiging voor Glory 99 had geaccepteerd, kwam er opeens verrassend nieuws. Tarik Khbabez (32) en Sergej Maslobojev (37) vechten voor de wereldtitel op 13 juni bij Glory 100. En dat terwijl Rajabzadeh hoger in de ranking staat dan Maslobojev. "Daar heb ik begrip voor, maar ik was er ook niet blij mee", vertelde Rajabzadeh. De vechter heeft dit ook aangegeven bij Glory, waarna de organisatie hem heeft beloofd dat hij na Glory 100 mag vechten tegen de winnaar uit de kampioenswedstrijd. Dit zal tussen juni en december zijn. Het wordt de eerste keer dat Rajabzadeh een gooi doet naar de wereldtitel.

LIVE Last Heavyweight Standing | Alles wat je moet weten over het grootste Glory-evenement van het jaar De eerste ronde van Last Heavyweight Standing op zaterdag 5 april is meteen het grootste vechtsportevenement van het jaar in Nederland. 32 zwaargewichten (of bijna zwaargewichten) van Glory zullen de strijd met elkaar aangaan om uit te maken wie er door mogen naar de volgende ronde. Lees hier alles wat je moet weten om de spannende partijen te volgen.

Wanneer die wedstrijd moet gaan plaatsvinden, is nog maar de vraag. Als Rajabzadeh het goed doet in The Last Heayweight Standing, dan kan het zo maar zijn dat hij in december moet vechten tijdens het finaletoernooi. Mocht hij het niet in één keer halen, dan kan er ook nog een gevecht in augustus in het verschiet liggen om zich alsnog voor het finaletoernooi te plaatsen. Daarnaast moet de (nieuwe) kampioen lichtzwaargewicht ook bijkomen van het gevecht op 13 juni.

Kickboksers keren zich massaal tegen Rico Verhoeven: 'Had nooit mogen gebeuren' Rico Verhoeven is zaterdag de grote afwezige tijdens het prestigieuze Glory-toernooi 'Last Heavyweight Standing', waarin 32 zwaargewichten het tegen elkaar opnemen. Het feit dat de wereldkampioen niet deelneemt, maar in juni wel voor zijn titel vecht, valt bij verschillende deelnemers verkeerd, zo laten zij weten aan Sportnieuws.nl.

Baby wolf

Tijdens de persconferentie voor Glory 99 (het zwaargewicht toernooi) kwam Rajabzadeh niet alleen. Naast zijn gebruikelijke tolk nam hij een baby wolf mee, in de vorm van een knuffeltje, dat gedurende het gehele persmoment voor hem op de tafel stond. Sportnieuws.nl was toch benieuwd naar de betekenis van de knuffel en vroeg het aan de 33-jarige vechter.

Publiekslieveling Glory kondigt op ludieke wijze heuglijk nieuws aan daags voor grote show Er is een mini Bahram Rajabzadeh onderweg. Dat maakte 'The Golden Wolf' bekend daags voor de start van Glory Last Heavyweight Standing. Dat deed Rajabzadeh op ludieke wijze.

Rajabzadeh bungelt een beetje op en neer tussen de zwaar- en lichtzwaargewichten. Vorig jaar maart deed hij mee aan de Glory Heavyweight Grand Prix die gewonnen werd door Rico Verhoeven, maar hij deed later dat jaar ook mee aan Glory 91 voor lichtzwaargewichten. Tussendoor was er nog een gevecht met een lichtzwaargewicht, en zaterdagavond start hij op het zwaargewicht toernooi.