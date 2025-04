Bekritiseerde Rico Verhoeven druk met hobby tijdens grootste vechtsportevenement van het jaar

Zaterdagavond gaat het grootste vechtsportevenement van het jaar in Nederland van start. De meestbesproken afwezige is wereldkampioen Rico Verhoeven. Een groot aantal mensen zijn er niet van gediend dat de Nederlander er niet is. Verhoeven is echter druk met andere dingen.

Op de Instagram van Verhoeven is te zien dat de wereldkampioen een nieuwe aanwinst heeft. De Nederlander heeft namelijk een Ducati-motor gekocht. Hij brengr zijn nieuwe speeltje gelijk naar de monteur voor een beurt. Volgens veel mensen zou de kickbokser echter heel ergens anders moeten zijn, namelijk bij het Glory-toernooi in Rotterdam. Iets verderop in zijn story zien we dat Verhoeven wel vanaf de bank meekijkt.

Ergernis bij andere vechters

Een toernooi voor zwaargewichten maar de kampioen is niet aanwezig. Bij verschillende deelnemers van Glory 99 valt dit verkeerd. Sommige weigerden zelfs te antwoorden en beëindigden het gesprek, zoals Colin George: "Ik ga daar niet over praten," zei de bodyguard en tourmanager van onder anderen Boef en Bizzey, zichtbaar geïrriteerd.

Kickboksers keren zich massaal tegen Rico Verhoeven: 'Had nooit mogen gebeuren' Rico Verhoeven is zaterdag de grote afwezige tijdens het prestigieuze Glory-toernooi 'Last Heavyweight Standing', waarin 32 zwaargewichten het tegen elkaar opnemen. Het feit dat de wereldkampioen niet deelneemt, maar in juni wel voor zijn titel vecht, valt bij verschillende deelnemers verkeerd, zo laten zij weten aan Sportnieuws.nl.

Daarvoor had Verhoeven zich al niet in een hele lekkere positie gebracht door een gevecht aan te gaan met Artem Vakhitov. Niet omdat het een slechte vechter is, maar omdat Vakhitov uit het lichtzwaargewicht komt. Zo zei rivaal Jamal Ben Saddik het volgende tijdens de persconferentie in aanloop naar het zwaargewicht toernooi: "Met alle respect voor Vakhitov, maar ik vind het geen waardig titelgevecht. Vakhitov is 30 kilo lichter dan hij (Verhoeven, red.). Ik denk dat hij deze tegenstander heeft gekozen om zijn titel zo lang mogelijk bij hem te houden."

'Veilige keuze' wereldkampioen Rico Verhoeven onder vuur: 'Laat je ballen eens zien' Voormalig kickbokser Remy Bonjaski staat niet achter verschillende keuzes van Rico Verhoeven. Hij vindt het komende titelgevecht jammer en mist de wereldkampioen op het Glory-event Last Heavyweight Standing. 'Je kunt er altijd voor kiezen om de meest gunstige weg te kiezen.'

Remy Bonjasky

Ook kickbokslegende Remy Bonjasky was niet enthousiast over de keuzes van de wereldkampioen. Ondanks dat Vakhitov een geweldige vechter is, ziet de oud-vechter ook een probleem in het gewichtsverschil. "Vakhitov is een lichtzwaargewicht en geen zwaargewicht, zoals Verhoeven. Daarnaast heeft hij in vier jaar tijd amper een kickbokswedstrijd gevochten", liet Bonjasky weten in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Tegenstander Rico Verhoeven vertelt over bijzonder talent: 'Dat doe ik bij een kampvuur of samen met mijn dochters' Glory maakte onlangs bekend dat Artem Vakhitov de tegenstander zal zijn op het jubileumevenement Glory 100. De Rus, die Alex Pereira versloeg bij Glory, koos ervoor zijn rentree daar te maken in plaats van naar de UFC te gaan. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt hij naast zijn vechtsporttalent ook over een andere bijzondere passie te beschikken.

Artem Vakhitov

Enkele dagen voor de persconferentie organiseerde Glory een speciale mediadag voor Glory 100 in de Euromast te Rotterdam. Daar vertelde Artem Vakhitov aan Sportnieuws.nl naast zijn passie voor vechtsport ook liefde voor muziek te koesteren.

Belofte maakt schuld: jarige Glory-tegenstander Rico Verhoeven laat kampioen een 'toontje lager zingen' Artem Vakhitov, de tegenstander van Rico Verhoeven bij Glory 100, is zijn opvallende belofte aan Sportnieuws.nl op een persconferentie nagekomen. De Rus die aast op de titel van de wereldkampioen, blijkt naast het kickboksen ook een ander talent te bezitten. Dat wilden de aanwezigen op zijn verjaardag maar wat graag horen.

De Rus vertelde enthousiast dat hij niet alleen gitaar speelt, maar ook af en toe zingt. Toen een verslaggever van deze site hem vroeg of hij een stukje wilde spelen, reageerde hij enthousiast. Hij maakte een belofte, mits er een gitaar voor hem geregeld zou worden. Dat werd natuurlijk wel gedaan voor de uitdager van Rico Verhoeven.