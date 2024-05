Jake Paul neemt het ervan nu vriendin Jutta Leerdam is vertrokken, en dat is te zien: 'Dit is zó lekker'

Jake Paul zit in zijn voorbereiding op zijn bokspartij met Mike Tyson op 20 juli en moet dat momenteel zonder zijn vriendin Jutta Leerdam doen. De afgelopen maanden at de Amerikaan met de Westlandse schaatsdiva met grote regelmaat in keurige restaurants, maar daar is nu geen sprake meer van.

Paul is flink aan het aankomen en noemt dat zelf 'onderdeel van het plan' richting het gevecht met Tyson. Hij wil eerst veel aankomen, zodat hij zwaarder wordt en daarna weer wat gewicht verliezen om snelheid terug te winnen. Met die combinatie hoopt hij de bokslegende, die op het moment van het duel komende zomer 58 jaar oud is, knock-out te slaan. Paul toonde al hoe zijn lichaam er momenteel uitziet en kreeg daar flink geschokte reacties op.

Geschokte reacties op transformatie Jake Paul: 'Hij eet te veel cheeseburgers' Jake Paul heeft in een video zijn lichaam laten zien in voorbereiding op zijn gevecht tegen Mike Tyson. Fans reageren geschokt. Paul zou veel te zwaar zijn voor zijn lengte en te veel cheeseburgers eten.

Leerdam en haar zussen

Leerdam is ondertussen na een vakantie in de Verenigde Staten terug in Nederland en vermaakt zich uitstekend met haar twee zussen. Afgelopen weekend liet ze tijdens een etentje nog zien dat het leven een topsporter niet over rozen gaat. Waar haar zussen kozen voor pannenkoeken als toetje, deed ze het zelf met heel wat minder.

Jutta Leerdam duikt samen met haar zussen de zee in, en dat bevalt uitstekend Jutta Leerdam besloot vorige week om solo verder te gaan en zich niet aan te sluiten bij een schaatsploeg. Dat betekent dat ze zich dus niet aan schema's van anderen hoeft te houden en daar profiteert ze volop van.

Paul zat zich ondetussen in een Amerikaanse hotdogtent aardig vol te proppen met vette hap, zo liet hij zien op zijn Instagram-account. Op tafel stonden onder andere gefrituurde kip, hot dogs, friet en allerlei sauzen. Paul zette erbij dat het restaurant in zijn top-vijf favoriete zaken komt en noemt zijn maaltijd onderdeel van zijn 'zwaargewicht-kamp'.

Jake Paul heeft het naar zijn zin en ziet een kans om geld te verdienen.

Paul beweert het eten zelfs zo lekker te vinden, dat hij op zoek is naar de eigenaar. De influencer stelt zelf ook wel een vestiging te willen openen. Of het is gewoon zijn manier om een gratis maaltijd te krijgen natuurlijk.

Pikant plan

In de voorbereiding op het gevecht met Tyson was afgelopen week de persconferentie. Een kind zette het persgesprek aardig op z'n kop. Paul vernam van Tyson dat hij een pikant plan gaat uitvoeren, dat Paul met Jutta Leerdam nooit zou kunnen. Wil je alles rondom het gevecht nog eens lezen, check dan onderstaand bericht.

Jake Paul tegen Mike Tyson: van de grote angst van Jutta Leerdam tot de vergaande voorbereidingen Nog voordat Jake Paul en Mike Tyson de ring in zijn gestapt, is hun gevecht al het meest spraakmakende duel van het jaar. De datum van 20 juli komt steeds dichterbij. In dit artikel hebben we daarom alles nog een keer op een rij gezet. Van de vergaande voorbereiding van Tyson tot de grote angst van Jutta Leerdam.

Jutta Leerdam

Leerdam mist haar vriend ondertussen enorm, maar is ook weer blij met familie en vrienden te zijn. Zo kreeg ze tijdens een trainingsrondje op de fiets 'net als vroeg' gezelschap.

Leerdam besloot deze maand ze de komende twee jaar solo verder gaat richting de Olympische Spelen. De schaatsster tekent dus niet bij een team. Onderhandelingen met Team IKO draaiden op niets uit en dus moet ze zelf alles zien te regelen.