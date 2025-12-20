Jutta Leerdam heeft zaterdagochtend vroeg de wekker gezet. Vol spanning keek ze naar de bokswedstrijd tussen Jake Paul en Anthony Joshua. Ze zag op tv dat haar verloofde knock-out werd geslagen door de Brit.

De topschaatsster deelde via Instagram dat ze al vroeg klaarzat voor de tv. Het gevecht vond plaats in Miami en was in Nederland om 5.30 uur te zien. Leerdam keek vol spanning naar de wedstrijd van haar verloofde.

Knock-out

Het moet wel even flink schrikken zijn geweest. Paul werd in ronde zes namelijk knock-out geslagen. Daar dacht hij zelfs een gebroken kaak aan over te hebben gehouden, zo liet hij zelf na afloop weten. Onderzoek in het ziekenhuis moet de definitieve schade bepalen. Joshua ging er dus met de winst vandoor. Het is de tweede nederlaag ooit van Paul in de ring.

Toch is Leerdam vol lof over haar geliefde. "Trots op jou, schat", schreef ze met een hoop hartjes op Instagram. "Ik heb zo veel respect dat je deze uitdaging bent aangegaan. Je hebt het echt goed gedaan tegen een zwaargewichtkampioen", aldus de Nederlandse. "Mijn kampioen", doelde ze op Paul.

Niet aanwezig in Miami

Leerdam kon niet aanwezig zijn in Miami om haar vriend te steunen. Ze staat namelijk voor een cruciale week in haar eigen topsportcarrière. Vanaf 26 december vindt het OKT schaatsen in Thialf plaats. Daar worden de startbewijzen voor de Olympische Spelen verdeeld.

Olympische Spelen

Leerdam is volop in voorbereiding en hoopt tijdens de Winterspelen in Milaan haar grote droom waar te maken: olympisch goud. Dat eremetaal ontbreekt nog in haar prijzenkast. Vier jaar eerder werd ze tweede op de 1000 meter achter Miho Takagi.

Het zijn mogelijk de laatste Winterspelen voor de schaatskampioene. Ze heeft namelijk nog een droom. In verschillende interviews lieten Leerdam en Paul weten dat ze een kinderwens hebben. Na het schaatsseizoen hopen ze ook hun huwelijk te plannen.

