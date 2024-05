Jake Paul goudeerlijk over bokspartij met Mike Tyson: 'Ben bang voor reactie van het publiek'

Jake Paul was in zijn laatste podcast onherkenbaar en goudeerlijk over zijn partij met Mike Tyson. Waar de vriend van Jutta Leerdam vaak een grote mond heeft, was hij nu open over zijn angsten voor de partij en hoe hij wil gaan doen in de opbouw voor het gevecht.

"Ik twijfel best wel over hoe ik die persconferenties ga aanpakken", is Paul openhartig in zijn podcast. "Ik kan natuurlijk weer een masker opzetten dat ik de arrogante jongen ben en daar veel haat over krijgen. Ik kan makkelijk de bad guy zijn, want dat vind ik leuk en daar ben ik goed in. Maar het leek me ook leuk om daar volledig mezelf te zijn. Ik ga natuurlijk wel een paar dingen doen, maar hoe leuk zou het zijn als ik gewoon mijn normale zelf ben. Ook zeggen dat ik bang ben voor het gevecht, want zo ben ik wel."

Publiek

Paul is dus veel bezig met het publiek voor en tijdens het evenement rond zijn partij tegen Tyson. De vriend van Jutta Leerdam is ook een tikkeltje nerveus voor hoe de fans zullen reageren als hij de bokslegende knockout slaat. "Daar ben ik wel bang voor ja. Ik denk dat het wel een win-win-situatie is. Mensen kunnen me haten of lief hebben, maar ik moet geen waarde hechten aan de manier waarop het publiek mij ziet. Dan kan ik nooit echt gelukkig worden."

Officieel gevecht

Onlangs is er wel iets aangepast in de regels van het gevecht tussen Tyson en Paul. Eerder was de partij geen officieel gevecht voor het record van de twee boksers, maar dat is nu wel. "Dat was vooral iets wat Tyson wilde. Hij heeft mensen van mijn team gebeld en Netflix wilde het ook, dus is het nu een professioneel gevecht. Ik dacht alleen maar: 'Als hij dit wil, dan is dat prima. Alleen is er geen weg terug, het is oorlog nu.' Als hij dat goed vindt, dan vind ik het ook prima. Dit gevecht staat nu op mijn record, dus moet ik er alles aan doen om van hem te winnen. Als mensen daar boos over zijn, dan gaan ze maar voetbal of volleybal kijken."