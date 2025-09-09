Jake Paul heeft de datum van vrijdag 14 november met rood omcirkeld. De verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam stapt dan namelijk weer de ring in. Daar lijkt de Amerikaan nog maar weinig geduld voor te hebben.

Paul maakte onlangs bekend dat hij het in november op gaat nemen tegen Gervonta Davis. Voor het eerst in tijden neemt de Amerikaan het daarmee op tegen iemand die op dit moment in de vorm van zijn leven zou moeten zijn. Davis is tenslotte 30 jaar oud en de huidige wereldkampioen bij de WBA. Al zit er zoals bij veel gevechten van Paul ook bij deze een addertje onder het gras.

Jake Paul kan niet wachten

Deze keer is het leeftijdsverschil niet groot, zoals het geval was bij Mike Tyson, maar zit er een enorm verschil in gewicht. Davis, kampioen in het lichtgewicht, woog bij zijn laatste gevecht 60 kilo en Paul tikte de 95 kilo aan toen hij in juni vocht tegen Julio Cesar Chavez Jr. Het zal dan ook de reden zijn dat het gevecht geen professionele partij is, maar een demonstratie.

Dat mag de pret echter niet drukken. Hoewel het gevecht nog ruim twee maanden op zich laat wachten, schuiven Paul en Davis volgende week al twee keer aan bij een persconferentie om het verbaal tegen elkaar op te nemen. Op 17 september beantwoorden de twee vragen in New York en een dag later doen ze dat in Atlanta. "Ik kan niet wachten tot volgende week", schrijft Paul op zijn Instagram in reactie op de aankondiging van de persconferenties.

Bokscarrière

Paul was lange tijd enkel bekend vanwege zijn werk als internetpersoonlijkheid, maar timmert inmiddels alweer enkele jaren aan de weg als bokser. In 2020 vocht hij zijn eerste van inmiddels dertien profpartijen. Paul verloor er daarvan slechts eentje. In 2023 was Tommy Fury, de broer van topbokser Tyson, te sterk voor hem.

Sindsdien won hij nog zes gevechten tegen Nate Diaz, Andre August, Ryan Bourland, Mike Perry, Mike Tyson en Chavez Jr. Desondanks krijgt de verloofde van Leerdam regelmatig kritiek doordat hij voor tegenstanders zou kiezen die te oud of in ieder geval ver over hun top heen zijn.