Jake Paul werkt gestaag aan zijn bokscarrière. Dat begon toen hij nog YouTuber was en hij vocht tegen andere content-creators. Inmiddels heeft de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam de bokshandschoen wat serieus opgepakt. Zo vocht hij tegen onder anderen Mike Tyson en Anthony Joshua. Toch bestaan er nog altijd twijfels over dat eerste gevecht.

In november 2024 keerde voormalig wereldkampioen en boksicoon Tyson terug in de ring om het op te nemen tegen Paul. Iron Mike, toen 58 jaar oud, had bijna twee decennia niet professioneel gevochten en had het zwaar tegen de aanzienlijk jongere Paul. De schrik van de jaren 90 en begin jaren 00 verloor unaniem op punten.

Direct na de wedstrijd bestempelden sommigen het duel als doorgestoken kaart, en nu sluit bokskampioen Terence Crawford zich daarbij aan. "Ik denk dat het gescript was", verklaarde Crawford tegenover Joe Rogan in de podcast The Joe Rogan Experience, toen hem naar het gevecht werd gevraagd. "Ik heb Tyson nog nooit op zijn handschoenen zien bijten en... het kostte hem alle moeite van de wereld om hem niet te slaan. Het breekt mijn hart om een icoon op deze manier te zien vertrekken."

Kamp Paul weet van niets

Beschuldigingen van doorgestoken kaart achtervolgen Paul al zijn hele boksloopbaan en bereikten een hoogtepunt met het gevecht tegen Tyson, dat een van de meest bekeken bokswedstrijden in de geschiedenis was. Desondanks is er nooit bewijs geleverd om deze beweringen te ondersteunen. Paul en zijn promotiemaatschappij ontkennen dergelijke beschuldigingen dan ook stellig.

Voor Crawford is de ware tragedie in de hele situatie echter dat deze wedstrijd überhaupt heeft plaatsgevonden. Hoewel Tyson blij leek om op 58-jarige leeftijd terug te keren naar het professionele boksen en het grote podium, zag Crawford het evenement als een trieste poging van een Hall of Famer om snel geld te verdienen. "Hij had daar helemaal niet moeten zijn", zei Crawford. "Ik denk dat er andere manieren zijn. Ik geloof dat met al zijn connecties en dergelijke, mensen hem in de juiste positie hadden kunnen plaatsen om geld te verdienen."

Nederlaag tegen Anthony Joshua

Afgelopen december stond Paul opnieuw tegen iemand van naam. Dit keer ook tegen een bokser die nog in zijn prime zit. In Miami bokste de controversiële Amerikaan tegen Anthony Joshua. Vijf rondes lang kon Paul zijn Britse tegenstander aardig bijbenen, door vooral te vluchten, maar daarna werd hij knock-out geslagen. Hij liep daarbij een dubbele kaakbreuk op, waarvoor hij onlangs nog onder het mes moest.