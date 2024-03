Jake Paul wijst call-out van UFC-vechter af: 'Dat willen we hem niet aan doen'

Jake Paul staat erom bekend dat hij iedereen uitdaagt voor een gevecht en geen enkele uitdaging afwijst, maar afgelopen weekend wees hij toch een call-out af. De vriend van Jutta Leerdam heeft niet zo'n zin om het tegen UFC-veteraan Tony Ferguson op te nemen.

Ferguson gaf onlangs aan dat hij het graag tegen Jake Paul wil opnemen. "Ik zou heel graag tegen hem willen vechten. Het lijkt me voor ons allebei een topgevecht." Ferguson staat nog onder contract bij de UFC. Bij de bekendste MMA-organisatie verloor hij zijn laatste zeven gevechten. Onder andere tegen Charles Oliveira, Beneil Dariush, Michael Chandler, Nate Diaz en Paddy Pimblett ging het mis.

'Is een goede jongen'

Paul won afgelopen weekend van Ryan Bourland en op de persconferentie na dat gevecht werd hij geconfronteerd met de call-out van Ferguson. De influencer en bokser gaf eigenlijk direct aan dat hij weinig zin heeft in een gevecht met de veteraan. "Dat zou niet echt een eerlijke wedstrijd zijn. Ik wil hem niet op die manier zijn pensioen insturen. Dat wilde ik zeggen. Hij is een goede jongen, dat willen we Tony niet aandoen.

Jake Paul gave a hard pass to fighting Tony Ferguson: “That’d be sad.” 😅 pic.twitter.com/LX71R2PKkw — Happy Punch (@HappyPunch) March 4, 2024

Canelo Alvarez

Paul had na zijn overwinning op Bourland een idee tegen wie hij het wel graag op zou willen nemen. De vriend van Leerdam zou graag tegen Canelo Alvarez knokken. De Mexicaan is op dit moment de houder van vier verschillende kampioensgordels van alle verschillende boksbonden. "Als er een wedstrijd voor geld opduikt doe ik dat, want dat is altijd leuk. Maar voor nu blijf ik op het pad met de échte vechters en verhoog ik telkens het niveau", was de conclusie van Paul na zijn zege.