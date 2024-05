Team Rico Verhoeven haalt uit naar Jamal Ben Saddik: 'Als hij graag had gewild, dan zou geld geen rol moeten spelen'

Tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik komt het voorlopig niet meer goed. De Belg was dinsdagavond aanwezig bij een talkshow om zijn verhaal te doen nadat hij door het beruchte incident met Verhoeven voor zes maanden is geschorst. Dat het team van Verhoeven weinig van Ben Saddik moet hebben, bleek wel uit hun statement tijdens de uitzending.

Ben Saddik reageerde bij de talkshow RENZE voor het eerst op het incident tussen hem en Rico Verhoeven in maart van dit jaar. Tijdens Glory Grand Prix probeerde Ben Saddik de Nederlander na een gevecht een trap te verkopen. Rico Verhoeven en zijn team werd ook gevraagd om een reactie en zijn haalden in een geschreven verklaring hard uit naar de Belg.

"Wangedrag wordt altijd bestraft. Dit onsportieve gedrag zorgt voor een slecht imago van de sport waar jarenlang keihard aan verbetering is gewerkt", zo laat het team van Rico weten. "Hij neemt met deze actie willens en wetens een risico tot escalatie richting het publiek, zoals dat ook bij een GLORY event in 2022 in Hasselt gebeurde, met alle gevolgen van dien."

Daarmee verwijzen Verhoeven en zijn team naar GLORY 80, waar het tijdens het gevecht tussen Badr Hari en de Pool Arkadiusz Wrzosek uit de hand liep op de tribunes. Er ontstonden gevechten tussen aanhangers van Hari en Wrzosek en op last van de politie werd het evenement afgelast.

'Hopelijk leert hij er van'

"Hij moet vooral naar zichzelf kijken en zorgen dat hij de media een keer haalt met sportieve prestaties in plaats van wangedrag of herhaald dopinggebruik, waarvoor hij al meerdere keren geschorst is geweest in het verleden", vinden Verhoeven en zijn entourage. "Het was natuurlijk wachten totdat GLORY er een keer echt genoeg van zou hebben. Dat heeft hij nu ervaren. Hopelijk leert hij er een keer van", zo eindigt het statement.

Ben Saddik is het uiteraard niet eens met het statement, al vindt hij dat een ding wel klopt. "Ik hoop dat ik leer van mijn lessen, dat heeft hij goed gezegd", zo reageert hij live in de uitzending. Vervolgens gaat presentator Renze Klamer verder met het opdreunen van het statement, waarin Ben Saddik het weer te verduren krijgt.

Op de vraag of Verhoeven en zijn team een nieuw duel tussen de twee nog zien gebeuren, antwoorden zij als volgt: "Dat is aan GLORY. Rico heeft nog nooit een gevecht geweigerd." Daarna claimen Verhoeven en co dat Ben Saddik dat wel meermaals heeft gedaan, onder meer tijdens de Grand Prix omdat hij meer geld zou willen hebben. "Als hij echt zo graag had gewild, dan zou geld geen rol moeten spelen"

Niet waar, volgens Ben Saddik

Volgens Ben Saddik is hij wel uitgenodigd, maar klopt de lezing van Verhoeven niet helemaal. "Ik ben drie weken van tevoren uitgenodigd, dat kun je gewoon niet doen. Ik heb daar gewoon een voorbereiding voor nodig. Geef mij maar eens een eerlijke voorbereiding van twaalf of zestien weken tegen de kampioen. Laten we het dan een keertje plaatsvinden, met wel een eerlijke voorbereiding."