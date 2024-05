Jamal Ben Saddik reageert op rel met Rico Verhoeven: 'Als ik hem echt wilde trappen, was het wel gebeurd'

Er was de laatste tijd veel te doen rondom Jamal Ben Saddik. De kickbokser werd onlangs voor zes maanden geschorst door organisator Glory nadat hij zich eerder dit jaar misdroeg en Rico Verhoeven tijdens Glory Grand Prix een trap probeerde te verkopen De veelbesproken Ben Saddik reageerde dinsdagavond voor het eerst op de gebeurtenissen.

Ben Saddik was net teruggekeerd van een schorsing, die hij kreeg omdat hij positief testte tijdens een dopingcontrole. Hij kwam op de avond van het incident niet in actie, maar was wel aanwezig als coach van Verhoevens tegenstander Nabil Khachab. Na een gevecht van Verhoeven liep hij de ring in. Daar probeerde Ben Saddik de Nederlander te trappen. Het leverde een hoop commotie en - zo bleek eerder deze maand - een nieuw schorsing voor Ben Saddik op.

Bij de talkshow RENZE doet de 33-jarige Belg zijn verhaal. Volgens hem vond er voor zijn beruchte trap een incident plaats tussen het team van Rico en de trainer van Ben Saddik: "Ik zag dat de trainer van Rico heel dreigend op mijn trainer afstapte. Dat kon ik niet laten gebeuren", vertelt Ben Saddik. "Toen ben ik de ring in gestapt en heb ik die 'schijnbeweging' gemaakt."

Volgens Ben Saddik was die trap richting Verhoeven onnodig, maar hij vindt het onzin dat hij zo'n straf krijgt. "Het had niet gehoeven. Maar, als ik hem echt had willen trappen had ik dat wel gedaan. Wat ik heb gedaan, had niet mogen gebeuren. Maar daarvoor zes maanden krijgen... Glory heeft het onderzoek zelf gedaan, dus zij bepalen hoe lang ze van me af willen", zo wijst Ben Saddik naar de kickboksorganisatie.

De Belg is van mening dat zulke incidenten ook bij de sport horen. "Wij zijn vechters en dan lopen de emoties hoog op. Dan gebeuren zulke dingen", vindt Ben Saddik. "Dat ik daarvoor zes maanden schorsing krijg, vind ik veel." Als het aan Ben Saddik lag, was het anders opgelost. "Een mindere straf voor mijn, maar ook dat het team van Rico een straf krijgt."

'Doe gewoon mijn werk'

Tot slot wordt Ben Saddik gevraagd of hij vanwege de trap aan Verhoeven ook een hekel aan hem heeft. "Nee helemaal niet, want ik doe gewoon mijn werk. Als hij straks buiten staat, dan geef ik hem gewoon een hand", meent Ben Saddik. Of dat wederzijds is, valt te betwijfelen. Verhoeven had na het beruchte incident geen goed woord over voor de Belg.