Glory schorst Jamal Ben Saddik voor trappende beweging richting Rico Verhoeven

Jamal Ben Saddik is voor een half jaar geschorst door vechtsportorganisatie Glory. Dit naar aanleiding van de taferelen die plaatsvonden tijdens de zwaargewicht Grand Prix in maart. Na een van de gevechten maakte Ben Saddik een trappende beweging richting Rico Verhoeven.

Ben Saddik was tijdens de Grand Prix net teruggekeerd van een schorsing, maar stond niet op de vechterskaart. Toch was hij aanwezig in het GelreDome in het kamp van Nabil Khachab, die in actie kwam tegen Verhoeven. Nadat de wereldkampioen zwaargewicht op jurybeslissing had gewonnen, stapte Ben Saddik in de ring om voor wat chaos te zorgen. Hij maakte een trappende beweging, waar hij nu dus voor geschorst is.

Schorsing Jamal Ben Saddik

Glory startte vrij snel daarna een onderzoek naar de gebeurtenissen in de ring. In eerste instantie leek het erop alsof de resultaten geheim zouden blijven, maar woensdag deelde de vechtsportorganisatie mede dat Ben Saddik voor zes maanden is geschorst.

Het is overigens maar de vraag of de schorsing impact heeft op Ben Saddik. Net na zij actie in de ring deelde de Belgisch-Marokkaanse vechter met de wereld dat hij kanker heeft. Sinds het nieuws naar buiten kwam, bleef het stil rondom Ben Saddik.

GLORY has concluded its investigation of the in-ring incident during the GLORY Heavyweight Grand Prix on March 9, 2024.



As a result, and in line with the Vechtsport Autoriteit (VA) regulatory body, GLORY has imposed a 6-month suspension on Jamal Ben Saddik for his actions. — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) May 22, 2024

Nieuwe rel tussen Verhoeven en Ben Saddik

Het was niet het eerste incident tussen Verhoeven en Ben Saddik. De vechters bekvechten al jarenlang binnen en buiten de ring. De Nederlandse wereldkampioen benoemt vooral het dopingverleden van Ben Saddik, die in 2023 voor het laatst positief testte en daarvoor een schorsing kreeg.