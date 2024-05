'Jamal Ben Saddik moet vrezen voor celstraf: 40 maanden geëist tegen kickbokser'

Kickbokser Jamal Ben Saddik moest deze vrijdag voor de rechtbank verschijnen. De Belg stond samen met zijn broer en een bevriende aannemer terecht. Tegen Ben Saddik is een celstraf van 40 maanden geëist vanwege witwassen. Over een maand doet de rechtbank uitspraak en wordt duidelijk of de 33-jarige vechter daadwerkelijk de gevangenis in moet.

Een journalist van het Belgische Het Laatste Nieuws woonde vrijdag de zitting bij. Hij schrijft dat Ben Saddik in de problemen kwam nadat er een half miljoen aan contant geld werd gevonden in het huis van de bevriende tuinaannemer.

De Belg werd in 2021 al eens aangehouden tijdens de bekende 'operatie Sky', waarbij de politie een cryptodienst kraakte en live miljoenen berichten kon meelezen. Ben Saddik werd toen verdacht van het handelen in cryptotelefoons en zat destijds anderhalve maand vast.

Jamal Ben Saddik daagt Rico Verhoeven uit na 'kruisverhoor' in talkshow: 'Geef de fans wat ze willen' Kickbokser Jamal Ben Saddik was dinsdagavond te gast bij de talkshow Renze, waar hij voor het eerst reageerde op zijn schorsing na het incident met Rico Verhoeven. Ben Saddik vindt dat hij zijn verhaal in de uitzending niet goed kon doen en komt een dag later op zijn eigen Instagramkanaal met een uitgebreid statement waarin hij zich vooral richt op Verhoeven en kickboksorganisatie Glory.

Er loopt nu dus een witwasonderzoek naar de kickbokser, Volgens de openbaar aanklager heeft Ben Saddik meer dan 100.000 euro witgewassen in samenwerking met een Nederlandse zakenman. Bij de tuinaannemer Emad N. werd een half miljoen euro aan contant geld gevonden. De aanklager eist 40 maanden cel tegen Ben Saddik, tegen zijn broer 30 maanden en tegen een vriend van Ben Saddik vier jaar cel.

Veel in het nieuws

De Belg is de laatste tijd veel in het nieuws. Deze week verscheen hij in de Nederlandse talkshow Renze, waar hij voor het eerst reageerde op zijn schorsing die hij kreeg na de veelbesproken aanvaring met Rico Verhoeven.

Een dag later maakte Ben Saddik zelf nog een statement, omdat hij het gesprek in de talkshow een 'kruisverhoor' vond. Ook vertelde Ben Saddik dat hij flink in de buidel tastte om aan te tonen dat zijn dopingschorsing, die hij in 2022 opgelegd kreeg, volgens hem onterecht was.

Jamal Ben Saddik reageert op rel met Rico Verhoeven: 'Als ik hem echt wilde trappen, was het wel gebeurd' Er was de laatste tijd veel te doen rondom Jamal Ben Saddik. De kickbokser werd onlangs voor zes maanden geschorst door organisator Glory nadat hij zich eerder dit jaar misdroeg en Rico Verhoeven tijdens Glory Grand Prix een trap probeerde te verkopen De veelbesproken Ben Saddik reageerde dinsdagavond voor het eerst op de gebeurtenissen.

In zijn statement daagde Ben Saddik zijn rivaal Verhoeven uit voor een nieuw gevecht. "Jij weet als geen ander dat ik je enige echte tegenstander ben. Geef de fans wat ze willen. Als het niet bij Glory kan, vechten we wel ergens anders." Of dat gevecht er ooit gaat komen, blijft gissen. Aan het begin van dit jaar werd er opnieuw kanker geconstateerd bij de kickbokser.