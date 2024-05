Jamal Ben Saddik daagt Rico Verhoeven uit na 'kruisverhoor' in talkshow: 'Geef de fans wat ze willen'

Kickbokser Jamal Ben Saddik was dinsdagavond te gast bij de talkshow Renze, waar hij voor het eerst reageerde op zijn schorsing na het incident met Rico Verhoeven. Ben Saddik vindt dat hij zijn verhaal in de uitzending niet goed kon doen en komt een dag later op zijn eigen Instagramkanaal met een uitgebreid statement waarin hij zich vooral richt op Verhoeven en kickboksorganisatie Glory.

Ben Saddik ging in gesprek met presentator Renze Klamer en besprak onder meer zijn schorsing die hij eerder deze maand kreeg nadat hij in maart tijdens Glory Grand Prix een trap probeerde uit te delen. De Belgische kickbokser kijkt ontevreden terug op het gesprek, zo blijkt uit zijn statement op Instagram. "Het gesprek, bedoeld voor wederhoor en open communicatie werd een kruisverhoor, hierdoor kon ik mijn verhaal niet goed doen", zo vindt Ben Saddik.

Daarom heeft de Belg besloten om zijn verhaal in een uitgebreide post nog een keer te doen. Volgens Ben Saddik is het terecht dat hij een schorsing krijgt, maar is de manier waarop die is opgelegd onacceptabel. "De strafmaat is buitenproportioneel voor wat er gebeurde: een schijnbeweging zonder de intentie om iemand te raken." Ben Saddik haalt, net als in de uitzending, ook aan dat er beelden uit een andere hoek zijn waaruit volgens hem blijkt dat ook het kamp van Rico Verhoeven zich misdroeg.

Onveilige werksituatie

"Ook zij provoceerden, verbaal en non-verbaal. Dit benadrukt de dubbele standaard van Glory", vindt Ben Saddik, die door de kickboksorganisatie dus werd geschorst. Dat gebeurde in 2022 ook al na een positieve dopingtest. "Ik ervaar al lange tijd een onveilige werksituatie bij Glory waardoor ik geen vertrouwen meer heb in mijn werkgever."

Dat vertrouwen werd vanuit Ben Saddik minder na zijn positieve dopingtest. De 33-jarige tastte flink in de buidel om zijn onschuld te bewijzen met behulp van een laboratorium en advocaat, maar werd door Glory alsnog geschorst. "Glory reageerde niet op de bevindingen. In plaats daarvan besloten ze mij voor 15 maanden te schorsen. Dit benadrukt het belang dat onderzoeken onafhankelijk dienen te worden geleid", vindt Ben Saddik, die in gesprek bij Renze dreigde met een rechtszaak tegen de organisatie.

Bericht richting Verhoeven

Aan het eind van het statement richt Ben Saddik zich tot rivaal Rico Verhoeven, wiens team in de uitzending met een verklaring uithaalde naar Ben Saddik. Hij hoopt dat er alsnog een gevecht komt tussen de twee. Maar wat Ben Saddik betreft, hoeft dat niet bij Glory. "Jij weet als geen ander dat ik je enige echte tegenstander ben. Geef de fans wat ze willen. Als het niet bij Glory kan, vechten we wel ergens anders.'

