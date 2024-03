'Laten we het niet groter maken dan het is': trainer reageert op incident tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik

De stofwolken rondom de Glory Grand Prix van zaterdag zijn nog altijd niet gaan liggen. Na afloop ging het veel over het incident in de ring tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik. Zij kregen het in de stak na Verhoevens gevecht met Nabil Khachab. Zijn trainer reageert op het incident.

De trainer van Khachab, Said El Badaoui, is een gerespecteerde vechtsporttrainer met zijn eigen gym in Utrecht. Hij begeleidde Khachab voor zijn gevechten tegen Benjamin Adegbuyi in de eerste ronde en later tegen Verhoeven in de halve finale. Hij zag zichzelf ineens middenin chaos staan, toen Jamal Ben Saddik zich met de zaak ging bemoeien.

Hoogtepunten Glory Grand Prix: kijk hoe Rico Verhoeven het achtmanstoernooi wint Rico Verhoeven maakte zijn bijnaam 'King of Kickboxing' waar door zaterdagavond de Glory Grand Prix te winnen. De Nederlander versloeg achter elkaar Sofian Laïdouni, Nabil Khachab en Levi Rigters in het Gelredome in Arnhem.

'Niet groter maken dan het is'

Ben Saddik was ook mee als begeleider van Khachab. El Badaoui reageerde op zijn sociale media op het gedoe tussen Ben Saddik en Verhoeven. 'Laten we het niet groter maken dan het is', scchrijft El Badaoui op zijn Facebook-pagina. 'Laten we de focus leggen op de sportieve prestaties. Rico heeft bewezen dat hij een ware kampioen is. De overwinning was dik verdiend.'

Emoties

Hij begrijpt wel dat dit soort dingen in the heat of the moment gebeuren. 'Emoties kunnen bij vechters en hun team de overhand krijgen. Dit was zaterdag bij beide kanten het geval. Niet alleen bij Glory zien we dit, maar bij alle grote organisaties wereldwijd hebben we dit vaak genoeg gezien. Het gebeurt gelukkig in de ring en niet daarbuiten.'

Glory neemt het incident wel hoog op en heeft een onderzoek ingesteld naar het gedrag van de kemphanen in de ring en de begeleiding daaromheen. De kickboksorganisatie verwacht eventuele straffen snel bekend te kunnen maken. Ben Saddik heeft zelf nauwelijks gereageerd. Zondag verscheen er alleen een mysterieuze post op zijn Instagram Story met een scene uit een film, zonder uitleg.

Rico Verhoeven reageerde wel uitgebreid, zowel direct na het gevecht als een dag later bij de talkshow Renze. Hij wil dat Ben Saddik, die een dopingschorsing uitzit, verbannen wordt uit de sport.