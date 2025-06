Rico Verhoeven zat twee dagen na zijn zege bij Glory 100 bij Humberto Tan om in diens talkshow te praten over de zege op Artem Vakhitov. Het zwaargewicht moest zich weer verdedigen tegen zijn imago als 'puntentikker' en had ook nieuws over zijn trouwplannen.

Verhoeven moest tot het eind van de uitzending wachten tot het zijn beurt was. Daarvoor haakte de Brabantse vechtmachine wel af en toe kort in, onder meer bij een ernstig onderwerp over femicide (de moord op vrouwen).

Over zijn tegenstander Vakhitov zegt hij dat hij het een "te gekke vechter" vindt, omdat de Rus zo snel en lichtvoetig is. "Hij is geen kleine jongen. Het scheelt wel wat, maar het scheelt niet veel. Ik nam het bloedserieus. Hij is explosiever, zijn conditie is beter. Hij kan meer volume draaien dan ik. Ik was echt zenuwachtig voor deze wedstrijd."

Publiek

Een deel van het publiek liep vroegtijdig weg en in veel verslagen vielen woorden als 'saai' en 'voorspelbaar'. "Het is wat het is" ,zo reageert Verhoeven gelaten.

"Als je gaat kijken naar zo'n avond, met allemaal wedstrijden waarin de verschillen wat groter zijn. Het is heel explosief, continu. Bam, die gaat knock-out. Bam, dan die. Het is chaotisch. Bij onze partij is het als Barcelona tegen Real Madrid. Dat wordt niet 5-0, maar 1-0 of 1-1, 2-1. Je krijgt een hele andere wedstrijd."

Max Verstappen

Het is heus niet zo eenvoudig om de tegenstanders die hij krijgt plat te slaan, stelt Verhoeven.

"Dan krijg je het sentiment dat mensen vinden dat ik, omdat ik elke ronde win, hem knock out moet slaan. In het voetbal zeg je bij een voorsprong ook niet: jongens we gaan allemaal naar voren. En Max Verstappen denkt als hij 15 seconden voorsprong heeft, ook niet: oké, ik ga mijn banden aan gort rijden."

Verloofde Naomy van Beem

Tan vroeg hem naar zijn trouwplannen met zijn verloofde, Naomy van Beem. "Voor trouwen hebben we nog geen specifieke datum", zegt 'The king of kickboxing'.

"We hebben een huis gekocht en laten er een bouwen. De gemeente zegt dat het bijna geregeld is qua vergunning. Als dat eenmaal loopt, dan gaan we trouwen. Stoppen met kickboksen? Dat zit er nog niet in. Ik zie het licht aan het einde van de tunnel, maar het is nog niet zover."