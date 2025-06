Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel bij Glory met succes verdedigt. Hij won na jurybeslissing van de Rus Artem Vakhitov en kreeg op de persconferentie direct vragen over een mogelijke volgende tegenstander. Badr Hari wellicht?

De 36-jarige Verhoeven pakte voor de dertiende keer de wereldtitel bij Glory. Hij is sinds 2014 wereldkampioen. Het kampioensgevecht was niet het spektakel waar de meeste fans in Rotterdam Ahoy op hoopten. Verhoeven deelde 150 meer trappen en klappen uit dan zijn tegenstander die had besloten om passief te vechten.

Afscheidswedstrijd

Na de wedstrijd zinspeelde een journalist op de persco op een mogelijk nieuw treffen met de 40-jarige Badr Hari. De Marokkaanse Amsterdammer wordt gezien als een van de beste kickboksers aller tijden, maar won nog nooit van Verhoeven. "Is dat geen leuke afscheidswedstrijd?", vroeg de journalist zich af.

Verhoeven liet de vraag op zich inwerken. "Maar wacht even, waarom wil iedereen dat ik stop? Ik hoor iedereen continu praten over... oh, ik dacht dat vandaag je laatste wedstrijd was. Nou hoor ik weer, is het niet tijd om te stoppen?", antwoordt hij met een humoristische ondertoon.

Sneer naar Badr Hari

Hij blijft dan ook open voor een nieuw duel met de inmiddels 40-jarige Hari en deelt direct alvast een sneer uit. "Nou ja, wellicht. Als Glory dat leuk vindt, dan zouden we daarnaar kunnen kijken. Maar ik weet ook niet of Badr dat leuk vindt. Misschien wil hij ook een keer winnend eindigen", vertelt hij met een glimlach. "Badr weet: ik heb alleen maar liefde voor Badr. Maar je wilt toch eigenlijk winnend stoppen, toch?"

Rico Verhoeven - Badr Hari

Verhoeven en Hari stonden twee keer met elkaar in de ring. De eerste keer was in 2016, toen Hari zijn debuut maakte bij Glory. De Nederlander was toen net enkele jaren wereldkampioen. Het werd een spannende partij. Hari leek de eerste ronde naar zich toe trekken, maar Verhoeven begon aanvallender te vechten. Hij brak de arm van Hari en won op basis van een technische knock-out.

In 2019 stonden de vechters opnieuw tegenover elkaar. In een uitverkocht GelreDome keken 30.000 fans toe hoe Verhoeven opnieuw het gevecht naar zich toe trok. Verhoeven won opnieuw dankzij de fysieke gebreken van Hari.