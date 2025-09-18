Slecht nieuws voor Badr Hari. De kickbokslegende raakte onlangs in opspraak nadat hij werd gearresteerd. Dat heeft nu een vervolg gekregen, want de 40-jarige kreeg van het Openbaar Ministerie een straf.

Hari werd in februari van dit jaar opgepakt omdat hij verdacht werd van mishandeling van zijn ex-partner. De zaak werd eerder deze maand behandeld tijdens een OM-hoorzitting en nu is duidelijk welke straf Hari heeft gekregen.

Vijf kinderen met ex-vrouw

Onder meer RTL Nieuws en het Algemeen Dagblad melden dat Badr meerdere straffen heeft gekregen. Hij moet een werkstraf uitvoeren van 24 uur. Daarnaast moet hij ook in de buidel tasten, want hij is een schadevergoeding verschuldig aan zijn ex-partner Daphne. Daarnaast mag hij een jaar lang geen contact met haar hebben. De twee hebben vijf kinderen en trouwden in 2016, na Hari's breuk met Estelle Cruijff. In 2024 kwam het tot een scheiding.

Uiteraard kan Hari niet akkoord gaan met de uitspraak, maar het is nog maar de vraag of hij dat daadwerkelijk gaat doen. De zaak ging er wat anders aan toe dan in veel andere gevallen. Hari kreeg een zogeheten strafbeschikking opgelegd. Dat betekent dat de officier van justitie zelf een straf bepaalt en er geen rechter aan te pas komt.

Hari was een van de beste kickboksers van zijn generatie, maar binnen de ring is het al lange tijd stil rondom de veertiger. Hij is onder meer druk met ondernemingen in Marokko. Geruchten gaan er echter altijd over een mogelijke comeback, maar vooralsnog lijkt er geen sprake van. Het laatste gevecht van Hari vond plaats in oktober 2023. Toen ging hij tijdens Glory 89 in de tweede ronde ten onder tegen Uku Jürjendal.