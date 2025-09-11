Al twee jaar heeft kickbokslegende Badr Hari (40) geen wedstrijd meer gevochten. Of we de in Amsterdam geboren vechter nog in actie zien in de ring is onzeker. Maar hoe gaat het nu met 'Bad Boy' en hoe zit het met de melding die zijn ex-vrouw deed over geweldpleging?

In de podcast van Privé geeft Evert Santegoeds een inkijkje in het leven van Hari. Santegoeds heeft een geschiedenis met de man die een icoon werd bij de bond K1.

In 2012 werd Hari verdacht van doodslag naar aanleiding van een incident met zakenman Koen Everink. Santegoeds moest getuigen in die zaak. Santegoeds sprak de kickbokser kort na het vermeende incident en moest vertellen hoe de handen van Hari er op dat moment uitzagen, bijvoorbeeld of er verwondingen waren.

Estelle Cruijff

"Op een gegeven moment konden we het wel goed met elkaar vinden", zegt Santegoeds. "Toen leek hij ook heel goed bezig, toen hij een relatie had met Estelle Cruijff. Toen kwam die avond bij Sensation White en toen ging het even mis. Toen ging het grof mis en heeft hij een tijd vastgezete. Dat huiselijk geweld blijft hem maar achtervolgen".

Met dat laatste verwijst hij naar een mogelijk incident in februari 2025. Zijn ex-vrouw Daphne Romani beschuldigt Hari van geweldpleging in het openbaar.

Taakstraf

"Justitie staat er zo in dat ze hem een voorstel hebben gedaan", weet Santegoeds. "Hij zou dan op de een of andere manier boetedoening doen, door een schikking of een taakstraf of zoiets. Over de details is nog weinig bekend gemaakt. Hij heeft in Casablanca en op andere plekken in Marokko geweldig grote sportscholen. Punch by Badr. Als je die foto's van ziet, dat is echt iets ongelooflijks. Zulke sporte hallen vol apparatuur. Dat heeft hij goed gedaan. Daar zal hij een investeerder voor hebben die erg in hem gelooft. Marokkanen dragen hem nog steeds op handen."

Wel zonde van zijn losse handjes, stelt Santegoeds collega. "Hij zegt hij talent heeft om van alles op te bouwen en ook om het weer kapot te maken. Dat heeft hem niet geholpen in zijn leven", aldus Santegoeds.

Eefje Plet

Tegenwoordig heeft Hari een relatie met de veel jongere Eefje Plet, die verder geen bekendheid geniet.