Kickbokslegende Badr Hari voedt geruchten over comeback na hereniging met oude bekende

Hij is al een tijdlang niet in de ring geweest, maar Badr Hari maakt nog altijd de tongen los in de vechtsportwereld. Een door hem gedeelde video maakt fans enorm enthousiast, want daarin wordt hij herenigd met een oude bekende.

De vechter liet op Instagram zien dat hij nog altijd goed kan vechten. Dat deed hij in het Marokkaanse Casablanca, waar Badr een sportschool heeft. Fans waren uiteraard blij om de kickbokser weer in actie te zien, maar een andere aanwezigheid maakte liefhebbers nog enthousiaster.

Dat was namelijk Mike Passenier. Hij is de voormalig trainer van Hari, die in 2005 bij hem in de leer kwam en grootse successen boekte. The Golden Boy is inmiddels 40 jaar oud, maar liefhebbers hopen dat er nog één partij in zit. Het feit dat ze samen sparren is voor sommigen een aanwijzigen dat een gevecht van Hari onder begeleiding van Passenier tot de mogelijkheden behoort.

Hari bij Glory 99

Hari liet ook zijn gezicht zien bij Glory 99. De voormalig wereldkampoien liet onder meer het duel tussen Jamal Ben Saddik en Cristian Ristea niet aan zich voorbij gaan. Dat voedde uiteraard ook de geruchten, net als het feit dat hij recent liet weten na te denken over een terugkeer in de sport. "En misschien blijf ik toch wel vechten."

Wereldkampioen Badr Hari

Onder leiding van Passenier kende Hari enkele topjaren. Met name tussen 2005 en 2015 was hij in topvorm met onder meer de wereldtitels bij organisaties K-1 en It's Showtime. Officieel is hij nog altijd niet met pensioen, maar zijn laatste gevecht vond plaats in 2023. Toen ging hij kansloos ten onder tegen Uku Jurjendal. Ook de jaren daarvoor boekte Hari niet de resultaten die vechtsportliefhebbers van hem gewend waren.

De laatste tijd focuste Hari zich, ook gezien zijn bedrijvigheid op Instagram, vooral op zijn gezin. Hij maakte een metamorfose door en kreeg een ander uiterlijk. Ook viel hij ogenschijnlijk af, waardoor hij bij een comeback misschien in een lagere gewichtsklasse uit de voeten kan. Onlangs deed Ben Saddik nog hoopvolle uitspraken over een terugkeer van Hari.

Ophef buiten de ring

Niet alleen binnen de ring, maar ook daarbuiten kwam Hari de voorbije jaren in het nieuws. Helaas niet altijd in positieve zin. In februari van dit jaar werd hij opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn voormalig vriendin. Dat was niet de eerste keer, want in 2012 mishandelde hij zakenman Koen Everink. Daarvoor keeg hij later een celstraf.