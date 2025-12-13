De liefhebbers van vechtsport kunnen dit weekend weer hun lol op. Het is namelijk alweer tijd voor Glory Collision 8. In het Gelredome in Arnhem kijken fans vanaf zaterdagavond 19.00 uur natuurlijk uit naar de clash tussen Antonio Plazibat en Nordine Mahieddine, maar ook de rentree van een vechtsportgrootheid maakt de tongen los. Volg alle ontwikkelingen rondom en tijdens de gevechten hier live. De Super Fight Series volg je hier nu live.

Errol Zimmerman is eindelijk weer te bewonderen in de ring. De man, die in 2012 Rico Verhoeven razendsnel knock-out sloeg, viert zijn terugkeer na tien jaar absentie. Hij neemt het op tegen Alex Simon uit Australië. Lukt het The Bonecrusher om zijn rentree op te luisteren met een zege?

Het hoofdprogramma volgt later op de avond met het gevecht tussen Antonio Plazibat uit Kroatië en de Algerijn Nordine Mahieddine. Het is alweer de derde keer dat beide heren tegenover elkaar in de ring staan. Overigens kwamen ze allebei al een keer als winnaar uit de strijd.

Deze twee partijen gaan niet alleen om de zege en de eer, maar winst levert ook een toegangsbewijs op voor het Last Heavyweight Standing-toernooi in februari 2026. Winnen ze hun partij, dan komen ze in actie tijdens Glory 105.

Alle gevechten op een rij

Super Fight Series

17.00 uur: Last Featherweight Standing (kwartfinale)

Abraham Vidales (17-4, 13 KO) - Achraf Aasila (53-13, 13 KO)

17.20 uur: Last Featherweight Standing (kwartfinale)

Miguel Trindade (63-8, 26 KO) - Bobo Sacko (79-6-1, 30 KO)

17.40 uur: Heavyweight

Nico Horta (26-10, 4 KO) - Nidal Bchiri (19-5-1, 4 KO)

18.00 uur: Light Heavyweight (reserve)

Iuri Fernandes (10-1, 4 KO) - Ismael Lazaar (30-3-1, 15 KO)

18.20 uur: C8 Light Heavyweight Tournament (halve finale)

Milos Cvjeticanin (16-4, 9 KO) - Cem Caceres (19-2, 14 KO)

Main card:

19.00 uur: C8 Light Heavyweight Tournament (halve finale)

Michael Boapeah (21-5-1, 9 KO) - Artem Vakhitov (22-7, 8 KO)

19.20 uur: Welterweight (reserve)

Antonio Krajinovic (4-0, 2 KO) - Figuereido Landman (9-2, 5 KO)

19.40 uur: C8 Welterweight Tournament (halve finale)

Endy Semeleer (38-3, 18 KO) - Don Sno (7-2, 3 KO)

20.00 uur: C8 Welterweight Tournament (halve finale)

Chico Kwasi (45-5-2, 23 KO) - Teodor Hristov (18-4, 7 KO)

20.20 uur: Last Featherweight Standing

Petch (174-40-3, 27 KO) - Dennis Wosik (40-9-1, 9 KO)

20.40 uur: C8 Light Heavyweight Tournament (finale)

Winnaar van halve finale 1 - Winnaar van halve finale 2

21.00 uur: C8 Welterweight Tournament (finale)

Winnaar van halve finale 1 - Winnaar van halve finale 2

21.20 uur: Last Heavyweight Standing (wildcard)

Errol Zimmerman (111-20-1, 44 KO) - Alex Simon (1-0, 1 KO)

21.40 uur: Last Heavyweight Standing (wildcard)

Antonio Plazibat (22-5, 16 KO) - Nordine Mahieddine (29-15, 13 KO)



De aangegeven tijden bij de partijen kunnen afwijken door de onvoorspelbare duur van gevechten, pauzes en onverwachte gebeurtenissen.