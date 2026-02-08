Als het aan 101Barz-presentator Angelo Diop, alias Rotjoch, ligt, komt topkickbokser Mory Kromah binnenkort een rapsessie doen in het populaire hiphopprogramma. De Kickbokser kroonde zich zaterdag tot de nieuwe kampioen van de zwaargewichten bij Glory. In gesprek met deze site liet Diop weten vertrouwen te hebben in de 'bars' van Kromah.

Kromah kroonde zich zaterdag tot winnaar van het toernooi. In gesprek met deze site liet Rotjoch weten eigenlijk een andere persoonlijke favoriet te hebben. "Ik vind de gewichtsklassen heel erg variëren. Dus ik zeg: Cookie (Tariq Osaro, red.) zou moeten winnen, qua gewicht, qua wat hij heeft gedaan; hij zou moeten winnen. Errol (Zimmerman, red.) ligt er al uit. Hem had ik het ook gegund, als old school legend."

In de halve finales ging Osaro echter onderuit tegen Mory Kromah. Over laatstgenoemde had de host van het hiphop-programma 101Barz van BNNVARA ook wat te zeggen. Op de vraag wie van de laatste acht deelnemers aan het toernooi volgens hem waarschijnlijk over 'de beste bars' beschikt, was hij duidelijk. "Degene die met zijn mond het beste is, is Mory Kromah", lachte Diop.

Een sessie bij 101Barz?

"Mory heeft de meeste bars van iedereen", ging Diop verder. "Dat zie je ook voor elke wedstrijd. Wie praat het meest? Mory toch?", lachte de 101Barz-host, waarna hij afsloot met een aankondiging: "Mory, 101Barz, binnenkort."

Het interview tussen Diop en deze site vond plaats nog voordat Kromah zichzelf tot de nieuwe zwaargewichtkampioen van Glory kroonde. Wellicht zal de Guineeër zijn winst dus niet alleen bekronen met de titel en een flink bedrag aan prijzengeld, maar ook een sessie in het hiphopprogramma van BNNVARA.

Glory 105

Kromah versloeg Michael Boapeah in de kwartfinale van het toernooi en was in de halve finale te sterk voor Tariq Osaro. In de finale zou hij het opnemen tegen Miloš Cvjetićanin, maar die moest zich met een blessure afmelden, waardoor Kromah automatisch de titel won.