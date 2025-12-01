De Nederlandse bokser Gradus Kraus (24) maakt grote stappen in de bokswereld. Hij debuteerde een jaar geleden als prof, won negen partijen op rij en is sinds zaterdag Europees kampioen in het lichtzwaargewicht. De grote kampioen in die klasse is Dmitry Bivol.

Kraus wil zo snel mogelijk de wereldtitel bij de bond IBF. Daartoe zal de in Oss geboren zoon van oud-kickbokser Albert Kraus eerst nog een paar partijen moeten knokken om naam voor zichzelf te maken en te klimmen op de ranking. Kraus verwacht binnen een jaar klaar te zijn voor een titelgevecht. Zoals de zaken er nu voorstaan, zal dat dan tegen Bivol zijn.

Bijna ongeslagen Rus

De 34-jarige Rus Bivol heeft 24 van zijn 25 profpartijen gewonnen en was twaalfmaal in staat om zijn tegenstander knock out te krijgen. Dat ene verlies was in oktober 2024 tegen Artur Beterbiev, maar in de rematch van februari 2025 nam Bivol wraak.

Ekaterina Bivol

Rondom het privéleven van Bivol is er enige turbulentie. Zijn ex-vrouw Ekaterina Bivol wordt gezocht door de overheid van Kirgizië. De twee waren een koppeltje nog voordat Bivol doorbrak als bokser en een van de grootste kampioenen van de afgelopen decennia werd. Een paar jaar geleden gingen ze uit elkaar.

En dat is waar het mis ging voor Ekaterine. Ze liet zich online en in interviews diverse keren laatdunkend en beledigend uit over Bivol en zijn nieuwe gezin. Daarbij spotte ze ook met het land Kirgizië, waarin Bivol is geboren. Op zijn elfde verhuisde zijn gezin naar Rusland. En ze maakte ook maar meteen beledigingen over Kazachstan.

Arrestatiebevel

Het Openbaar Ministerie van Kirgizië heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Ekaterine, schrijft The Times of Central Asia. Ze heeft artikel 330 van het wetboek geschonden: "Het oproepen van raciale, etnische, nationale of interregionale onenigheden."

Ekaterina Bivol is on Kazakhstan's wanted list for inciting ethnic discord via offensive social media remarks about Kazakh and Kyrgyz people in a video. She's also wanted in Kyrgyzstan on similar charges, facing 5-7 years in prison if convicted. — Grok (@grok) November 3, 2025

Het OM wil dat Rusland haar uitlevert. "Er is een criminele zaak opgestart richting Ektarine Bivol", laat het OM weten. "Het onderzoek loopt nog. We hebben contact met de Russische politie. Als ze wordt vastgezet, dan zullen we verzoeken om uitlevering."