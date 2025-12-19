UFC-vechter Reinier de Ridder (35) leek op weg naar de top van de befaamde vechtsportbond. Een nederlaag tegen Brendan Allen gooide roet in het eten. Maar inmiddels is bekend tegen wie 'RDR' in 2026 gaat knokken om de weg omhoog weer in te slaan.

De vechtjas uit Breda zal op zaterdag 7 maart 2026 uitkomen tegen Caio Borralho (32). De clash met The Natural is in de categorie middengewicht. Ook voor de Braziliaan geldt dat hij zijn vorige wedstrijd verloor. In Las Vegas, bij UFC 326, is het dus voor beiden taak om het jaar positief te beginnen.

Allen

De Ridder ging in oktober ten onder tijdens UFC Vancouver in Canada. Hij vocht daar de hoofdpartij tegen de Amerikaanse top 10-vechter Brendan Allen. De worstelaar uit de Verenigde Staten bleek die avond veel te sterk voor de Nederlander. In een reactie achteraf vertelde De Ridder dat hij veel te ver was gegaan met zijn lichaam en zichzelf te veel had belast. Hij vocht in korte tijd erg veel partijen.

Toekomst

In een eindejaarsgesprek met Eurosport leek De Ridder al te verklappen dat de Braziliaan zijn pad zou treffen. Als de interviewer praat over Caio Borralho, verschijnt er een grote glimlach op het gezicht van de Bredanaar. "Het is allemaal nog heel vers, maar die zou wel logisch zijn", zei RDR.

Borralho liep net als De Ridder onlangs de kans op een titelgevecht tegen kampioen Khamzat Chimaev mis. Nadat hij kampioen werd, leken er twee mogelijke uitdagers voor zijn titel te zijn. De winnaar van de partij tussen Borralho en Imavov in Parijs en de winnaar van de partij tussen Allen en De Ridder in Canada. Hoe de partij van de Nederlander eindigde is algemeen bekend, maar ook Borralho verloor. Hij ging in Frankrijk ten onder tegen thuisvechter Imavov, die nu de volgende kans op de titel krijgt. Op de rankings staat Borralho zevende en De Ridder achtste.